Henry Denata

Gemogi Low Risk

Henry Denata
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 47%
FBS-Real-10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
513
Kârla kapanan işlemler:
366 (71.34%)
Zararla kapanan işlemler:
147 (28.65%)
En iyi işlem:
6 507.54 USD
En kötü işlem:
-369.49 USD
Brüt kâr:
55 614.86 USD (955 140 pips)
Brüt zarar:
-9 006.06 USD (742 602 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
51 (12 192.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12 192.13 USD (51)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
21.92%
Maks. mevduat yükü:
93.39%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
16.33
Alış işlemleri:
222 (43.27%)
Satış işlemleri:
291 (56.73%)
Kâr faktörü:
6.18
Beklenen getiri:
90.86 USD
Ortalama kâr:
151.95 USD
Ortalama zarar:
-61.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-1 176.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 853.89 USD (10)
Aylık büyüme:
8.89%
Yıllık tahmin:
108.78%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 853.89 USD (2.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.17% (2 853.89 USD)
Varlığa göre:
35.15% (48 089.61 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 250
US30 233
GBPJPY 26
archived 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 22K
US30 17K
GBPJPY 75
archived 7.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 18K
US30 194K
GBPJPY 486
archived 0
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6 507.54 USD
En kötü işlem: -369 USD
Maksimum ardışık kazanç: 51
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +12 192.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 176.57 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live06
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
NPBFX-Real
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
GQCapital-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 46
FBS-Real-4
0.00 × 1
VantageFX-Live 2
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 9
Weltrade-Live
0.00 × 436
ICMarkets-Live05
0.00 × 5
FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 19
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
XMTrading-Real 25
0.00 × 1
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.01 × 98
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 35
İnceleme yok
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.24 15:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 13:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 17:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.13 23:30
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.88% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 09:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 02:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 13:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.27 18:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.25 19:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.25 18:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.24 07:20
Share of trading days is too low
2025.06.24 07:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.23 10:49
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 10:49
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 10:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.23 10:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.23 10:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gemogi Low Risk
Ayda 100 USD
47%
0
0
USD
146K
USD
17
99%
513
71%
22%
6.17
90.86
USD
35%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.