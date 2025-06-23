- Büyüme
İşlemler:
513
Kârla kapanan işlemler:
366 (71.34%)
Zararla kapanan işlemler:
147 (28.65%)
En iyi işlem:
6 507.54 USD
En kötü işlem:
-369.49 USD
Brüt kâr:
55 614.86 USD (955 140 pips)
Brüt zarar:
-9 006.06 USD (742 602 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
51 (12 192.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12 192.13 USD (51)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
21.92%
Maks. mevduat yükü:
93.39%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
16.33
Alış işlemleri:
222 (43.27%)
Satış işlemleri:
291 (56.73%)
Kâr faktörü:
6.18
Beklenen getiri:
90.86 USD
Ortalama kâr:
151.95 USD
Ortalama zarar:
-61.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-1 176.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 853.89 USD (10)
Aylık büyüme:
8.89%
Yıllık tahmin:
108.78%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 853.89 USD (2.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.17% (2 853.89 USD)
Varlığa göre:
35.15% (48 089.61 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|250
|US30
|233
|GBPJPY
|26
|archived
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|22K
|US30
|17K
|GBPJPY
|75
|archived
|7.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|18K
|US30
|194K
|GBPJPY
|486
|archived
|0
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6 507.54 USD
En kötü işlem: -369 USD
Maksimum ardışık kazanç: 51
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +12 192.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 176.57 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
NPBFX-Real
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GQCapital-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 46
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live 2
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 9
|
Weltrade-Live
|0.00 × 436
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 5
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 19
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
XMTrading-Real 25
|0.00 × 1
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.01 × 98
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.11 × 35
İnceleme yok
