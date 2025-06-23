- Büyüme
İşlemler:
241
Kârla kapanan işlemler:
195 (80.91%)
Zararla kapanan işlemler:
46 (19.09%)
En iyi işlem:
167.66 USD
En kötü işlem:
-104.19 USD
Brüt kâr:
3 710.59 USD (49 099 pips)
Brüt zarar:
-1 055.22 USD (22 514 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (402.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
427.57 USD (15)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
95.52%
Maks. mevduat yükü:
52.11%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
19.49
Alış işlemleri:
197 (81.74%)
Satış işlemleri:
44 (18.26%)
Kâr faktörü:
3.52
Beklenen getiri:
11.02 USD
Ortalama kâr:
19.03 USD
Ortalama zarar:
-22.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-136.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-136.25 USD (2)
Aylık büyüme:
36.87%
Yıllık tahmin:
447.41%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
136.25 USD (7.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.92% (58.28 USD)
Varlığa göre:
60.70% (1 283.74 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|CHFJPY+
|42
|EURCAD+
|32
|CADJPY+
|27
|EURJPY+
|19
|NZDJPY+
|16
|GBPJPY+
|15
|EURNZD+
|15
|GBPNZD+
|14
|GBPAUD+
|12
|AUDJPY+
|12
|USDCAD+
|5
|NZDUSD+
|5
|AUDNZD+
|5
|EURAUD+
|5
|GBPCAD+
|4
|USDJPY+
|3
|NZDCAD+
|3
|AUDCAD+
|2
|GBPCHF+
|2
|AUDUSD+
|1
|EURUSD+
|1
|CADCHF+
|1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|CHFJPY+
|491
|EURCAD+
|385
|CADJPY+
|283
|EURJPY+
|117
|NZDJPY+
|140
|GBPJPY+
|79
|EURNZD+
|313
|GBPNZD+
|330
|GBPAUD+
|92
|AUDJPY+
|152
|USDCAD+
|7
|NZDUSD+
|17
|AUDNZD+
|57
|EURAUD+
|36
|GBPCAD+
|16
|USDJPY+
|30
|NZDCAD+
|21
|AUDCAD+
|18
|GBPCHF+
|34
|AUDUSD+
|15
|EURUSD+
|16
|CADCHF+
|6
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|CHFJPY+
|6.9K
|EURCAD+
|4.8K
|CADJPY+
|3K
|EURJPY+
|1.3K
|NZDJPY+
|1.6K
|GBPJPY+
|325
|EURNZD+
|1.8K
|GBPNZD+
|1.5K
|GBPAUD+
|-172
|AUDJPY+
|2.3K
|USDCAD+
|-524
|NZDUSD+
|88
|AUDNZD+
|1.4K
|EURAUD+
|-37
|GBPCAD+
|457
|USDJPY+
|253
|NZDCAD+
|419
|AUDCAD+
|494
|GBPCHF+
|160
|AUDUSD+
|134
|EURUSD+
|331
|CADCHF+
|63
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +167.66 USD
En kötü işlem: -104 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +402.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -136.25 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
