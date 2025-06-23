SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / HKer3 Ai On Macd off copy lv1 on prof
Sik Keung Lee

HKer3 Ai On Macd off copy lv1 on prof

Sik Keung Lee
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 464%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
241
Kârla kapanan işlemler:
195 (80.91%)
Zararla kapanan işlemler:
46 (19.09%)
En iyi işlem:
167.66 USD
En kötü işlem:
-104.19 USD
Brüt kâr:
3 710.59 USD (49 099 pips)
Brüt zarar:
-1 055.22 USD (22 514 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (402.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
427.57 USD (15)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
95.52%
Maks. mevduat yükü:
52.11%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
19.49
Alış işlemleri:
197 (81.74%)
Satış işlemleri:
44 (18.26%)
Kâr faktörü:
3.52
Beklenen getiri:
11.02 USD
Ortalama kâr:
19.03 USD
Ortalama zarar:
-22.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-136.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-136.25 USD (2)
Aylık büyüme:
36.87%
Yıllık tahmin:
447.41%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
136.25 USD (7.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.92% (58.28 USD)
Varlığa göre:
60.70% (1 283.74 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CHFJPY+ 42
EURCAD+ 32
CADJPY+ 27
EURJPY+ 19
NZDJPY+ 16
GBPJPY+ 15
EURNZD+ 15
GBPNZD+ 14
GBPAUD+ 12
AUDJPY+ 12
USDCAD+ 5
NZDUSD+ 5
AUDNZD+ 5
EURAUD+ 5
GBPCAD+ 4
USDJPY+ 3
NZDCAD+ 3
AUDCAD+ 2
GBPCHF+ 2
AUDUSD+ 1
EURUSD+ 1
CADCHF+ 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CHFJPY+ 491
EURCAD+ 385
CADJPY+ 283
EURJPY+ 117
NZDJPY+ 140
GBPJPY+ 79
EURNZD+ 313
GBPNZD+ 330
GBPAUD+ 92
AUDJPY+ 152
USDCAD+ 7
NZDUSD+ 17
AUDNZD+ 57
EURAUD+ 36
GBPCAD+ 16
USDJPY+ 30
NZDCAD+ 21
AUDCAD+ 18
GBPCHF+ 34
AUDUSD+ 15
EURUSD+ 16
CADCHF+ 6
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CHFJPY+ 6.9K
EURCAD+ 4.8K
CADJPY+ 3K
EURJPY+ 1.3K
NZDJPY+ 1.6K
GBPJPY+ 325
EURNZD+ 1.8K
GBPNZD+ 1.5K
GBPAUD+ -172
AUDJPY+ 2.3K
USDCAD+ -524
NZDUSD+ 88
AUDNZD+ 1.4K
EURAUD+ -37
GBPCAD+ 457
USDJPY+ 253
NZDCAD+ 419
AUDCAD+ 494
GBPCHF+ 160
AUDUSD+ 134
EURUSD+ 331
CADCHF+ 63
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +167.66 USD
En kötü işlem: -104 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +402.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -136.25 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.09.28 11:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 06:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 21:33
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 10:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.21 22:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.21 21:27
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 22:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 21:44
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 16:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 15:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 08:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 22:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 21:26
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 04:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 03:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 02:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 20:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 19:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
