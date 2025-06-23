SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / INDIEBAG
CHECKMARK GmbH

INDIEBAG

CHECKMARK GmbH
0 inceleme
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -37%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 730
Kârla kapanan işlemler:
1 039 (60.05%)
Zararla kapanan işlemler:
691 (39.94%)
En iyi işlem:
413.61 EUR
En kötü işlem:
-552.12 EUR
Brüt kâr:
39 029.17 EUR (1 830 297 pips)
Brüt zarar:
-49 142.30 EUR (2 090 826 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (1 962.61 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 962.61 EUR (34)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
28.86%
Maks. mevduat yükü:
33.41%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
101
Ort. tutma süresi:
43 dakika
Düzelme faktörü:
-0.83
Alış işlemleri:
951 (54.97%)
Satış işlemleri:
779 (45.03%)
Kâr faktörü:
0.79
Beklenen getiri:
-5.85 EUR
Ortalama kâr:
37.56 EUR
Ortalama zarar:
-71.12 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-2 850.30 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-2 850.30 EUR (28)
Aylık büyüme:
-18.91%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10 184.85 EUR
Maksimum:
12 216.20 EUR (45.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.98% (12 216.20 EUR)
Varlığa göre:
4.83% (1 023.68 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USTEC 634
US30 573
DE40 461
US500 41
XTIUSD 21
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USTEC -7.8K
US30 -3.9K
DE40 -368
US500 177
XTIUSD 341
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USTEC -119K
US30 -110K
DE40 -38K
US500 5.6K
XTIUSD 43
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +413.61 EUR
En kötü işlem: -552 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 34
Maksimum ardışık kayıp: 28
Maksimum ardışık kâr: +1 962.61 EUR
Maksimum ardışık zarar: -2 850.30 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 28
TitanFX-MT5-01
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-5
6.38 × 47
ICMarketsSC-MT5-4
9.44 × 255
FusionMarkets-Live
12.00 × 31
ICMarketsSC-MT5-2
13.36 × 783
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
INDIEBAG is a comprehensive portfolio of different strategies that exclusively trades Indices (US30 / NAS100 / SP500 / DE40) on all timeframes, long and short including hedging.


İnceleme yok
2025.09.23 08:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 17:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 09:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 06:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 11:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 08:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 07:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 06:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 17:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 01:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 15:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 11:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 15:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 13:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 12:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 13:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
INDIEBAG
Ayda 30 USD
-37%
0
0
USD
20K
EUR
14
99%
1 730
60%
29%
0.79
-5.85
EUR
42%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.