İşlemler:
1 730
Kârla kapanan işlemler:
1 039 (60.05%)
Zararla kapanan işlemler:
691 (39.94%)
En iyi işlem:
413.61 EUR
En kötü işlem:
-552.12 EUR
Brüt kâr:
39 029.17 EUR (1 830 297 pips)
Brüt zarar:
-49 142.30 EUR (2 090 826 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (1 962.61 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 962.61 EUR (34)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
28.86%
Maks. mevduat yükü:
33.41%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
101
Ort. tutma süresi:
43 dakika
Düzelme faktörü:
-0.83
Alış işlemleri:
951 (54.97%)
Satış işlemleri:
779 (45.03%)
Kâr faktörü:
0.79
Beklenen getiri:
-5.85 EUR
Ortalama kâr:
37.56 EUR
Ortalama zarar:
-71.12 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-2 850.30 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-2 850.30 EUR (28)
Aylık büyüme:
-18.91%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10 184.85 EUR
Maksimum:
12 216.20 EUR (45.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.98% (12 216.20 EUR)
Varlığa göre:
4.83% (1 023.68 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USTEC
|634
|US30
|573
|DE40
|461
|US500
|41
|XTIUSD
|21
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USTEC
|-7.8K
|US30
|-3.9K
|DE40
|-368
|US500
|177
|XTIUSD
|341
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USTEC
|-119K
|US30
|-110K
|DE40
|-38K
|US500
|5.6K
|XTIUSD
|43
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
En iyi işlem: +413.61 EUR
En kötü işlem: -552 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 34
Maksimum ardışık kayıp: 28
Maksimum ardışık kâr: +1 962.61 EUR
Maksimum ardışık zarar: -2 850.30 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
INDIEBAG is a comprehensive portfolio of different strategies that exclusively trades Indices (US30 / NAS100 / SP500 / DE40) on all timeframes, long and short including hedging.
