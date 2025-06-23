SinyallerBölümler
CHECKMARK GmbH

GOLDBAG

CHECKMARK GmbH
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 34%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 375
Kârla kapanan işlemler:
3 580 (81.82%)
Zararla kapanan işlemler:
795 (18.17%)
En iyi işlem:
659.18 EUR
En kötü işlem:
-1 403.22 EUR
Brüt kâr:
81 534.74 EUR (980 040 pips)
Brüt zarar:
-68 045.81 EUR (735 204 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
74 (1 819.80 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
2 453.07 EUR (24)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
97.47%
Maks. mevduat yükü:
27.17%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
374
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.99
Alış işlemleri:
3 126 (71.45%)
Satış işlemleri:
1 249 (28.55%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
3.08 EUR
Ortalama kâr:
22.78 EUR
Ortalama zarar:
-85.59 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-101.88 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-3 760.95 EUR (17)
Aylık büyüme:
47.29%
Yıllık tahmin:
573.81%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 984.86 EUR
Maksimum:
13 571.17 EUR (39.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.11% (12 982.03 EUR)
Varlığa göre:
42.80% (9 548.47 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 4277
XTIUSD 86
XAUEUR 12
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 13K
XTIUSD 2.4K
XAUEUR 224
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 239K
XTIUSD 1.8K
XAUEUR 3.6K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +659.18 EUR
En kötü işlem: -1 403 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +1 819.80 EUR
Maksimum ardışık zarar: -101.88 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real11
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.74 × 5955
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
3.08 × 364
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICMarketsSC-MT5
3.17 × 157
Pepperstone-MT5-Live01
3.44 × 742
59 daha fazla...
GOLDBAG is a comprehensive portfolio of different strategies that exclusively trades Gold and Crude Oil on all timeframes, long and short, including hedging.


İnceleme yok
2025.09.25 01:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 16:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 04:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.21 22:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 22:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 21:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 17:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 03:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 01:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.37% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 12:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.20 02:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 18:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 21:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 20:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 18:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 16:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 15:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 12:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 09:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 00:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
