İşlemler:
4 375
Kârla kapanan işlemler:
3 580 (81.82%)
Zararla kapanan işlemler:
795 (18.17%)
En iyi işlem:
659.18 EUR
En kötü işlem:
-1 403.22 EUR
Brüt kâr:
81 534.74 EUR (980 040 pips)
Brüt zarar:
-68 045.81 EUR (735 204 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
74 (1 819.80 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
2 453.07 EUR (24)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
97.47%
Maks. mevduat yükü:
27.17%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
374
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.99
Alış işlemleri:
3 126 (71.45%)
Satış işlemleri:
1 249 (28.55%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
3.08 EUR
Ortalama kâr:
22.78 EUR
Ortalama zarar:
-85.59 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-101.88 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-3 760.95 EUR (17)
Aylık büyüme:
47.29%
Yıllık tahmin:
573.81%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 984.86 EUR
Maksimum:
13 571.17 EUR (39.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.11% (12 982.03 EUR)
Varlığa göre:
42.80% (9 548.47 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4277
|XTIUSD
|86
|XAUEUR
|12
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|13K
|XTIUSD
|2.4K
|XAUEUR
|224
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|239K
|XTIUSD
|1.8K
|XAUEUR
|3.6K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.74 × 5955
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
FusionMarkets-Live
|3.08 × 364
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICMarketsSC-MT5
|3.17 × 157
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.44 × 742
GOLDBAG is a comprehensive portfolio of different strategies that exclusively trades Gold and Crude Oil on all timeframes, long and short, including hedging.
