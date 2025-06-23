SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / PROJEKT 8 ATOM 10 004
Ladislav Bastrnak

PROJEKT 8 ATOM 10 004

Ladislav Bastrnak
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 48%
MonetaMarkets-Live 6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6 627
Kârla kapanan işlemler:
4 529 (68.34%)
Zararla kapanan işlemler:
2 098 (31.66%)
En iyi işlem:
671.98 EUR
En kötü işlem:
-318.15 EUR
Brüt kâr:
20 226.86 EUR (78 524 598 pips)
Brüt zarar:
-15 704.19 EUR (88 848 891 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (483.12 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
742.55 EUR (2)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
87.69%
Maks. mevduat yükü:
8.46%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
358
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
5.51
Alış işlemleri:
3 282 (49.52%)
Satış işlemleri:
3 345 (50.48%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
0.68 EUR
Ortalama kâr:
4.47 EUR
Ortalama zarar:
-7.49 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-200.41 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-820.38 EUR (4)
Aylık büyüme:
8.64%
Yıllık tahmin:
103.35%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
63.59 EUR
Maksimum:
820.38 EUR (8.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.51% (644.44 EUR)
Varlığa göre:
25.47% (2 859.58 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 6604
XAUUSD 20
AUDNZD 3
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 5.1K
XAUUSD 12
AUDNZD -1
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -10M
XAUUSD 1.2K
AUDNZD -193
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +671.98 EUR
En kötü işlem: -318 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +483.12 EUR
Maksimum ardışık zarar: -200.41 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MonetaMarkets-Live 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-Pro-3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
EagleFX-Live
1.50 × 2
MonetaMarkets-Live 6
2.93 × 67
Weltrade-Live
4.43 × 428
BlackwellGlobal2-Live3
7.45 × 117
İnceleme yok
2025.08.10 05:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.03 09:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 16:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 11:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 07:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 09:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.23 09:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
