İşlemler:
6 627
Kârla kapanan işlemler:
4 529 (68.34%)
Zararla kapanan işlemler:
2 098 (31.66%)
En iyi işlem:
671.98 EUR
En kötü işlem:
-318.15 EUR
Brüt kâr:
20 226.86 EUR (78 524 598 pips)
Brüt zarar:
-15 704.19 EUR (88 848 891 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (483.12 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
742.55 EUR (2)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
87.69%
Maks. mevduat yükü:
8.46%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
358
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
5.51
Alış işlemleri:
3 282 (49.52%)
Satış işlemleri:
3 345 (50.48%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
0.68 EUR
Ortalama kâr:
4.47 EUR
Ortalama zarar:
-7.49 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-200.41 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-820.38 EUR (4)
Aylık büyüme:
8.64%
Yıllık tahmin:
103.35%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
63.59 EUR
Maksimum:
820.38 EUR (8.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.51% (644.44 EUR)
Varlığa göre:
25.47% (2 859.58 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|6604
|XAUUSD
|20
|AUDNZD
|3
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|5.1K
|XAUUSD
|12
|AUDNZD
|-1
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-10M
|XAUUSD
|1.2K
|AUDNZD
|-193
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +671.98 EUR
En kötü işlem: -318 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +483.12 EUR
Maksimum ardışık zarar: -200.41 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MonetaMarkets-Live 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
