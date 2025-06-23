SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / PROJEKT 8 ATOM 10 002
Ladislav Bastrnak

PROJEKT 8 ATOM 10 002

Ladislav Bastrnak
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 41%
MonetaMarkets-Live 6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6 945
Kârla kapanan işlemler:
4 761 (68.55%)
Zararla kapanan işlemler:
2 184 (31.45%)
En iyi işlem:
638.30 USD
En kötü işlem:
-280.00 USD
Brüt kâr:
34 327.57 USD (86 456 572 pips)
Brüt zarar:
-24 734.73 USD (94 547 928 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
61 (726.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
726.57 USD (61)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
92.60%
Maks. mevduat yükü:
2.60%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
336
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
6.97
Alış işlemleri:
3 504 (50.45%)
Satış işlemleri:
3 441 (49.55%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
1.38 USD
Ortalama kâr:
7.21 USD
Ortalama zarar:
-11.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-461.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-903.50 USD (8)
Aylık büyüme:
6.29%
Yıllık tahmin:
76.30%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 377.11 USD (6.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.69% (803.82 USD)
Varlığa göre:
12.36% (2 113.57 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 6945
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 9.6K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -8M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +638.30 USD
En kötü işlem: -280 USD
Maksimum ardışık kazanç: 61
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +726.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -461.24 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MonetaMarkets-Live 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.08.03 22:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.23 09:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.23 09:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
