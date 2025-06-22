SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Uzzal
Mohammad Uzzal

Uzzal

Mohammad Uzzal
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 270%
FBS-Real-4
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
511
Kârla kapanan işlemler:
438 (85.71%)
Zararla kapanan işlemler:
73 (14.29%)
En iyi işlem:
35.10 USD
En kötü işlem:
-23.80 USD
Brüt kâr:
2 700.48 USD (12 508 208 pips)
Brüt zarar:
-298.43 USD (429 780 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
58 (474.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
474.22 USD (58)
Sharpe oranı:
0.70
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.20%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
53.94
Alış işlemleri:
486 (95.11%)
Satış işlemleri:
25 (4.89%)
Kâr faktörü:
9.05
Beklenen getiri:
4.70 USD
Ortalama kâr:
6.17 USD
Ortalama zarar:
-4.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-33.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33.48 USD (5)
Aylık büyüme:
10.37%
Yıllık tahmin:
125.85%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
44.53 USD (2.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.84% (30.06 USD)
Varlığa göre:
38.76% (1 162.55 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 161
ETHUSD 144
XAUUSD 97
XNGUSD 58
LTCUSD 21
XRPUSD 14
XTIUSD 9
BCHUSD 4
TONUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 1.1K
ETHUSD 825
XAUUSD 80
XNGUSD 271
LTCUSD 58
XRPUSD 25
XTIUSD 18
BCHUSD 4
TONUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 11M
ETHUSD 764K
XAUUSD 11K
XNGUSD 2.7K
LTCUSD 58K
XRPUSD 51K
XTIUSD 179
BCHUSD 37K
TONUSD -688
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +35.10 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 58
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +474.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -33.48 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real-8
0.00 × 4
TitanFX-02
0.00 × 3
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
XMTrading-Real 48
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Longhorn-Real2
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 9
FXCM-USDReal08
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 7
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
Pepperstone-Edge04
0.00 × 5
ICMarkets-Live15
0.00 × 34
AdmiralMarkets-Live2
0.00 × 3
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
70 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
i am trading with crypto/gold. my trading strategy DCA, only buy trade no loss spot trading strategy.
İnceleme yok
2025.09.27 06:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.27 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.27 00:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 23:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 20:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 17:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 12:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 10:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 05:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 04:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 20:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 19:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 14:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 12:34
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 03:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 02:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol