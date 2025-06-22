- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
511
Kârla kapanan işlemler:
438 (85.71%)
Zararla kapanan işlemler:
73 (14.29%)
En iyi işlem:
35.10 USD
En kötü işlem:
-23.80 USD
Brüt kâr:
2 700.48 USD (12 508 208 pips)
Brüt zarar:
-298.43 USD (429 780 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
58 (474.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
474.22 USD (58)
Sharpe oranı:
0.70
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.20%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
53.94
Alış işlemleri:
486 (95.11%)
Satış işlemleri:
25 (4.89%)
Kâr faktörü:
9.05
Beklenen getiri:
4.70 USD
Ortalama kâr:
6.17 USD
Ortalama zarar:
-4.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-33.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33.48 USD (5)
Aylık büyüme:
10.37%
Yıllık tahmin:
125.85%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
44.53 USD (2.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.84% (30.06 USD)
Varlığa göre:
38.76% (1 162.55 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|161
|ETHUSD
|144
|XAUUSD
|97
|XNGUSD
|58
|LTCUSD
|21
|XRPUSD
|14
|XTIUSD
|9
|BCHUSD
|4
|TONUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|1.1K
|ETHUSD
|825
|XAUUSD
|80
|XNGUSD
|271
|LTCUSD
|58
|XRPUSD
|25
|XTIUSD
|18
|BCHUSD
|4
|TONUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|11M
|ETHUSD
|764K
|XAUUSD
|11K
|XNGUSD
|2.7K
|LTCUSD
|58K
|XRPUSD
|51K
|XTIUSD
|179
|BCHUSD
|37K
|TONUSD
|-688
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +35.10 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 58
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +474.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -33.48 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBS-Real-8
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 3
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 9
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 7
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 34
|
AdmiralMarkets-Live2
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
i am trading with crypto/gold. my trading strategy DCA, only buy trade no loss spot trading strategy.
