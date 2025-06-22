SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / MaxFinance2025
Maksim Bodrov

MaxFinance2025

Maksim Bodrov
0 inceleme
14 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -35%
AMarkets-Real
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
322
Kârla kapanan işlemler:
288 (89.44%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (10.56%)
En iyi işlem:
26.71 USD
En kötü işlem:
-437.51 USD
Brüt kâr:
917.66 USD (180 789 pips)
Brüt zarar:
-1 091.93 USD (233 300 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
58 (202.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
202.06 USD (58)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
98.84%
Maks. mevduat yükü:
460.28%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.19
Alış işlemleri:
155 (48.14%)
Satış işlemleri:
167 (51.86%)
Kâr faktörü:
0.84
Beklenen getiri:
-0.54 USD
Ortalama kâr:
3.19 USD
Ortalama zarar:
-32.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-873.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-873.31 USD (8)
Aylık büyüme:
-60.90%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
237.19 USD
Maksimum:
917.75 USD (55.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
67.40% (918.31 USD)
Varlığa göre:
91.75% (407.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 150
XAUUSD 132
ETHUSD 40
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 28
XAUUSD -155
ETHUSD -48
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 2K
XAUUSD -11K
ETHUSD -44K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +26.71 USD
En kötü işlem: -438 USD
Maksimum ardışık kazanç: 58
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +202.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -873.31 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AMarkets-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

SolidECN-Server
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.09 × 164
ICMarketsSC-MT5
1.03 × 29
PhillipFutures-Server
1.50 × 8
AMarkets-Real
2.85 × 3140
ForexClub-MT5 Real Server
3.07 × 123
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.50 × 2
FreshForex-MT5
3.67 × 3
RoboForex-Pro
7.00 × 20
İnceleme yok
2025.09.24 20:03
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:20 - 1:100
2025.09.22 18:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 18:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 17:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 17:09
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.53% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 08:46
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 02:30
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.08.31 01:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.30 08:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.30 07:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 15:12
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 00:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 20:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.24 19:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.24 17:44
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 23:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 19:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 13:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 10:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 05:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
