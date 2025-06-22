- Büyüme
İşlemler:
322
Kârla kapanan işlemler:
288 (89.44%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (10.56%)
En iyi işlem:
26.71 USD
En kötü işlem:
-437.51 USD
Brüt kâr:
917.66 USD (180 789 pips)
Brüt zarar:
-1 091.93 USD (233 300 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
58 (202.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
202.06 USD (58)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
98.84%
Maks. mevduat yükü:
460.28%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.19
Alış işlemleri:
155 (48.14%)
Satış işlemleri:
167 (51.86%)
Kâr faktörü:
0.84
Beklenen getiri:
-0.54 USD
Ortalama kâr:
3.19 USD
Ortalama zarar:
-32.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-873.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-873.31 USD (8)
Aylık büyüme:
-60.90%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
237.19 USD
Maksimum:
917.75 USD (55.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
67.40% (918.31 USD)
Varlığa göre:
91.75% (407.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|150
|XAUUSD
|132
|ETHUSD
|40
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|28
|XAUUSD
|-155
|ETHUSD
|-48
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|2K
|XAUUSD
|-11K
|ETHUSD
|-44K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +26.71 USD
En kötü işlem: -438 USD
Maksimum ardışık kazanç: 58
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +202.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -873.31 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AMarkets-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
SolidECN-Server
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.09 × 164
|
ICMarketsSC-MT5
|1.03 × 29
|
PhillipFutures-Server
|1.50 × 8
|
AMarkets-Real
|2.85 × 3140
|
ForexClub-MT5 Real Server
|3.07 × 123
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.50 × 2
|
FreshForex-MT5
|3.67 × 3
|
RoboForex-Pro
|7.00 × 20
