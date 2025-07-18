Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real3 0.25 × 4 Exness-MT5Real7 0.25 × 4 PUPrime-Live 0.36 × 103 FusionMarkets-Live 0.62 × 77 ForexClubBY-MT5 Real Server 0.83 × 167 RazeGlobalMarkets-Server 0.84 × 121 Exness-MT5Real12 1.14 × 7 TitanFX-MT5-01 1.23 × 84 Bybit-Live 1.25 × 4 FPMarketsSC-Live 1.50 × 8 VantageInternational-Live 10 1.55 × 118 VantageInternational-Live 5 1.60 × 15 FxPro-MT5 Live02 1.62 × 141 BlueberryMarkets-Live 1.64 × 204 Coinexx-Live 1.64 × 14 FundingTradersGroup-Server 1.91 × 54 ICMarketsSC-MT5-2 1.92 × 932 OneRoyal-Server 2.00 × 4 UnitedSecurities-Server 2.00 × 4 TradeMaxGlobal-Live 2.06 × 334 RoboForex-ECN 2.14 × 3383 ForexTimeFXTM-Live01 2.31 × 26 Darwinex-Live 2.58 × 143 DooTechnology-Live 2.85 × 68 ICMarketsEU-MT5-5 2.93 × 332 79 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya