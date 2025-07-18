SinyallerBölümler
Pavel Kroupa

PavelK

Pavel Kroupa
0 inceleme
88 hafta
0 / 0 USD
Ayda 90 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -39%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 341
Kârla kapanan işlemler:
1 115 (83.14%)
Zararla kapanan işlemler:
226 (16.85%)
En iyi işlem:
66.77 EUR
En kötü işlem:
-828.62 EUR
Brüt kâr:
3 920.73 EUR (279 990 pips)
Brüt zarar:
-5 291.16 EUR (1 040 130 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
191 (610.61 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
610.61 EUR (191)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
82.58%
Maks. mevduat yükü:
161.27%
En son işlem:
32 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
-0.66
Alış işlemleri:
599 (44.67%)
Satış işlemleri:
742 (55.33%)
Kâr faktörü:
0.74
Beklenen getiri:
-1.02 EUR
Ortalama kâr:
3.52 EUR
Ortalama zarar:
-23.41 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-414.30 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 128.85 EUR (6)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 513.89 EUR
Maksimum:
2 090.73 EUR (269.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
62.69% (1 965.33 EUR)
Varlığa göre:
53.05% (46.71 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 719
US500 294
USDJPY 99
XAUUSD 50
CADCHF 46
USDCAD 20
AUDCAD 18
BTCUSD 14
GBPUSD 13
NZDCHF 12
DXY_U5 10
EURJPY 7
XTIUSD 7
AUDNZD 5
USDCHF 4
CADJPY 4
XAGUSD 3
EURCAD 3
DXY_H4 2
GBPJPY 2
GBPAUD 2
AUDUSD 2
GBPNZD 2
XAGAUD 1
EURSGD 1
XBRUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -1.1K
US500 -574
USDJPY 196
XAUUSD 114
CADCHF 11
USDCAD 19
AUDCAD 3
BTCUSD -85
GBPUSD 129
NZDCHF -190
DXY_U5 -131
EURJPY 22
XTIUSD 10
AUDNZD -1
USDCHF 34
CADJPY 3
XAGUSD 0
EURCAD 3
DXY_H4 2
GBPJPY -13
GBPAUD 1
AUDUSD 0
GBPNZD 0
XAGAUD 0
EURSGD -5
XBRUSD 25
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 3.7K
US500 -154K
USDJPY 5K
XAUUSD 2.8K
CADCHF 94
USDCAD 803
AUDCAD 315
BTCUSD -618K
GBPUSD 1.1K
NZDCHF -875
DXY_U5 -1.3K
EURJPY 823
XTIUSD 21
AUDNZD 14
USDCHF -36
CADJPY 101
XAGUSD -6
EURCAD 444
DXY_H4 22
GBPJPY -1.7K
GBPAUD 162
AUDUSD 4
GBPNZD 20
XAGAUD 33
EURSGD -66
XBRUSD 47
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +66.77 EUR
En kötü işlem: -829 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 191
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +610.61 EUR
Maksimum ardışık zarar: -414.30 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real3
0.25 × 4
Exness-MT5Real7
0.25 × 4
PUPrime-Live
0.36 × 103
FusionMarkets-Live
0.62 × 77
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.83 × 167
RazeGlobalMarkets-Server
0.84 × 121
Exness-MT5Real12
1.14 × 7
TitanFX-MT5-01
1.23 × 84
Bybit-Live
1.25 × 4
FPMarketsSC-Live
1.50 × 8
VantageInternational-Live 10
1.55 × 118
VantageInternational-Live 5
1.60 × 15
FxPro-MT5 Live02
1.62 × 141
BlueberryMarkets-Live
1.64 × 204
Coinexx-Live
1.64 × 14
FundingTradersGroup-Server
1.91 × 54
ICMarketsSC-MT5-2
1.92 × 932
OneRoyal-Server
2.00 × 4
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live
2.06 × 334
RoboForex-ECN
2.14 × 3383
ForexTimeFXTM-Live01
2.31 × 26
Darwinex-Live
2.58 × 143
DooTechnology-Live
2.85 × 68
ICMarketsEU-MT5-5
2.93 × 332
79 daha fazla...
Strategy: Trend strategy using moving averages

Objective: To profit from long-term market trends

Indicators:

- 50-period moving average (short-term trend)

- 200-period moving average (long-term trend)

Buy rules:

1. The 50-period moving average must be above the 200-period moving average.

2. The price must be above the 50-period moving average.

3. A buy is displayed if conditions 1 and 2 are met.

Sell rules:

1. The 50-period moving average must be below the 200-period moving average.

2. The price must be below the 50-period moving average.

3. A sell will be displayed if conditions 1 and 2 are met.

Risk Management:

- Stop-loss: Set the stop-loss at 2% below the entry price for a buy, or 2% above the entry price for a sell.
- Take-profit: Set the take-profit at 5% above the entry price for a buy, or 5% below the entry price for a sell.
İnceleme yok
2025.10.04 23:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 07:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 15:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 11:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 06:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 05:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 23:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 20:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 08:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 08:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 13:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 23:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 08:39
No swaps are charged
2025.08.07 08:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.06 07:36
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 11:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 07:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
PavelK
Ayda 90 USD
-39%
0
0
USD
88
EUR
88
0%
1 341
83%
83%
0.74
-1.02
EUR
63%
1:30
