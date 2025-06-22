- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
50
Kârla kapanan işlemler:
20 (40.00%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (60.00%)
En iyi işlem:
60.38 USD
En kötü işlem:
-30.30 USD
Brüt kâr:
548.16 USD (48 797 pips)
Brüt zarar:
-525.54 USD (42 011 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (114.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
120.38 USD (2)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
26.40%
Maks. mevduat yükü:
22.44%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
0.12
Alış işlemleri:
30 (60.00%)
Satış işlemleri:
20 (40.00%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.45 USD
Ortalama kâr:
27.41 USD
Ortalama zarar:
-17.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-102.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-165.81 USD (6)
Aylık büyüme:
-9.37%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
37.70 USD
Maksimum:
188.81 USD (73.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
72.42% (188.81 USD)
Varlığa göre:
28.08% (28.62 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|48
|GBPUSD
|1
|GBPJPY
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|23
|GBPUSD
|0
|GBPJPY
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|6.9K
|GBPUSD
|-48
|GBPJPY
|-18
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +60.38 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +114.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -102.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 17
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-3
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
XMAU-Real 20
|0.00 × 1
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 17
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live08
|0.07 × 153
|
Tickmill-Live05
|0.24 × 535
|
ICMarketsSC-Live23
|0.28 × 58
Your profit potential is 25 - 30% per month with annual book closing, the minimum capital for the method I use is $300 with a lot of 0.01
İnceleme yok