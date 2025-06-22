SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Pedalamanfx
Deri Ramadani

Pedalamanfx

Deri Ramadani
0 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 24%
FBS-Real-8
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
50
Kârla kapanan işlemler:
20 (40.00%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (60.00%)
En iyi işlem:
60.38 USD
En kötü işlem:
-30.30 USD
Brüt kâr:
548.16 USD (48 797 pips)
Brüt zarar:
-525.54 USD (42 011 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (114.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
120.38 USD (2)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
26.40%
Maks. mevduat yükü:
22.44%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
0.12
Alış işlemleri:
30 (60.00%)
Satış işlemleri:
20 (40.00%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.45 USD
Ortalama kâr:
27.41 USD
Ortalama zarar:
-17.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-102.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-165.81 USD (6)
Aylık büyüme:
-9.37%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
37.70 USD
Maksimum:
188.81 USD (73.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
72.42% (188.81 USD)
Varlığa göre:
28.08% (28.62 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 48
GBPUSD 1
GBPJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 23
GBPUSD 0
GBPJPY 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 6.9K
GBPUSD -48
GBPJPY -18
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +60.38 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +114.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -102.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tradeview-Live
0.00 × 17
XMTrading-Real 34
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-3
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 1
FxPro.com-Real06
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 2
XMAU-Real 20
0.00 × 1
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 17
ILQAu-A1 Live
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 8
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
ICMarkets-Live08
0.07 × 153
Tickmill-Live05
0.24 × 535
ICMarketsSC-Live23
0.28 × 58
141 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Your profit potential is 25 - 30% per month with annual book closing, the minimum capital for the method I use is $300 with a lot of 0.01


İnceleme yok
2025.09.22 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.98% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 08:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 08:28
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.22 02:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.21 08:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.21 07:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.14 08:42
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 02:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 02:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 01:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 02:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 01:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.13 23:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.11 11:07
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.11 11:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 14:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.26 13:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.22 12:57
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.06.22 12:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.22 12:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol