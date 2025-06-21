SinyallerBölümler
CHECKMARK GmbH

SMARTBAG

CHECKMARK GmbH
0 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 14%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 917
Kârla kapanan işlemler:
2 496 (85.56%)
Zararla kapanan işlemler:
421 (14.43%)
En iyi işlem:
877.64 EUR
En kötü işlem:
-773.82 EUR
Brüt kâr:
47 305.71 EUR (477 937 pips)
Brüt zarar:
-43 320.19 EUR (471 179 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
77 (916.91 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 057.57 EUR (56)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
87.42%
Maks. mevduat yükü:
11.21%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
193
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
0.96
Alış işlemleri:
1 605 (55.02%)
Satış işlemleri:
1 312 (44.98%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
1.37 EUR
Ortalama kâr:
18.95 EUR
Ortalama zarar:
-102.90 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-17.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 132.74 EUR (10)
Aylık büyüme:
-7.09%
Yıllık tahmin:
-85.99%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 206.03 EUR
Maksimum:
4 134.34 EUR (12.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.65% (4 150.17 EUR)
Varlığa göre:
20.60% (5 672.27 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 1752
EURUSD 370
USDJPY 175
USTEC 98
US30 73
XAUUSD 70
USDCAD 44
NZDCAD 44
AUDCAD 43
AUDJPY 37
GBPJPY 32
EURJPY 29
USDCHF 28
AUDUSD 27
US500 24
CADJPY 20
AUDCHF 13
GBPAUD 8
NZDUSD 7
EURGBP 5
EURCHF 5
AUDNZD 4
USDSGD 4
EURCAD 2
BTCUSD 2
EURNZD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 3.2K
EURUSD 5.5K
USDJPY -256
USTEC -1.5K
US30 800
XAUUSD -2.2K
USDCAD 277
NZDCAD 333
AUDCAD -294
AUDJPY -912
GBPJPY -1.7K
EURJPY 1.5K
USDCHF -89
AUDUSD -50
US500 46
CADJPY -162
AUDCHF -107
GBPAUD -118
NZDUSD 386
EURGBP -88
EURCHF 57
AUDNZD -12
USDSGD -128
EURCAD 20
BTCUSD 6
EURNZD 24
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 92K
EURUSD 16K
USDJPY 367
USTEC -132K
US30 42K
XAUUSD -12K
USDCAD 1.7K
NZDCAD 1.7K
AUDCAD -443
AUDJPY -1.5K
GBPJPY -5.3K
EURJPY 3.4K
USDCHF 10
AUDUSD 241
US500 3.6K
CADJPY 26
AUDCHF -298
GBPAUD -356
NZDUSD 516
EURGBP -21
EURCHF 117
AUDNZD 38
USDSGD -586
EURCAD 131
BTCUSD -2.9K
EURNZD 89
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +877.64 EUR
En kötü işlem: -774 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 56
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +916.91 EUR
Maksimum ardışık zarar: -17.00 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
Weltrade-Real
0.00 × 17
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.35 × 20
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.44 × 41
OxSecurities-Live
0.60 × 5
itexsys-Platform
0.65 × 20
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
Exness-MT5Real8
1.33 × 67
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsSC-MT5-2
1.65 × 16327
ICMarketsSC-MT5
1.81 × 392
VantageInternational-Live 4
1.94 × 155
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsIntl-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
85 daha fazla...
SMARTBAG is a comprehensive portfolio of different strategies, that trades selected Forex pairs. Long and short, including hedging.
İnceleme yok
2025.09.19 05:10
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 17:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.23 16:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 13:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 12:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 07:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.08 14:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 11:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 09:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 02:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 12:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 16:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 10:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 06:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 16:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.29 22:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 09:41 2025.06.23 09:41:42  

US Indices trading stopped and moved to a separate account from now on.

2025.06.21 15:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SMARTBAG
Ayda 30 USD
14%
0
0
USD
25K
EUR
16
99%
2 917
85%
87%
1.09
1.37
EUR
21%
1:500
