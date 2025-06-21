- Büyüme
İşlemler:
4 407
Kârla kapanan işlemler:
3 315 (75.22%)
Zararla kapanan işlemler:
1 092 (24.78%)
En iyi işlem:
73.60 USD
En kötü işlem:
-230.35 USD
Brüt kâr:
19 831.42 USD (717 000 pips)
Brüt zarar:
-18 571.44 USD (719 327 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (106.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
279.35 USD (7)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
23.00%
Maks. mevduat yükü:
271.25%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
39 dakika
Düzelme faktörü:
1.50
Alış işlemleri:
2 030 (46.06%)
Satış işlemleri:
2 377 (53.94%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.29 USD
Ortalama kâr:
5.98 USD
Ortalama zarar:
-17.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-249.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-536.52 USD (5)
Aylık büyüme:
-93.79%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.47 USD
Maksimum:
842.16 USD (32.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
96.25% (842.16 USD)
Varlığa göre:
90.19% (336.12 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|4330
|XTIUSD.s
|38
|USDJPY.s
|32
|XAGUSD.s
|5
|GBPUSD.s
|2
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.s
|1.6K
|XTIUSD.s
|-322
|USDJPY.s
|19
|XAGUSD.s
|-64
|GBPUSD.s
|-4
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.s
|9K
|XTIUSD.s
|-10K
|USDJPY.s
|457
|XAGUSD.s
|-1.2K
|GBPUSD.s
|-182
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EBCFinancialGroupKY-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
黄金日内交易，轻仓小止损策略，每日稳健盈利10-20美金
İnceleme yok
Ayda 30 USD
-57%
0
0
USD
USD
24
USD
USD
32
0%
4 407
75%
23%
1.06
0.29
USD
USD
96%
1:400