Zheng Zhi Che

Way001

Zheng Zhi Che
0 inceleme
32 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -57%
EBCFinancialGroupKY-Live02
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 407
Kârla kapanan işlemler:
3 315 (75.22%)
Zararla kapanan işlemler:
1 092 (24.78%)
En iyi işlem:
73.60 USD
En kötü işlem:
-230.35 USD
Brüt kâr:
19 831.42 USD (717 000 pips)
Brüt zarar:
-18 571.44 USD (719 327 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (106.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
279.35 USD (7)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
23.00%
Maks. mevduat yükü:
271.25%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
39 dakika
Düzelme faktörü:
1.50
Alış işlemleri:
2 030 (46.06%)
Satış işlemleri:
2 377 (53.94%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.29 USD
Ortalama kâr:
5.98 USD
Ortalama zarar:
-17.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-249.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-536.52 USD (5)
Aylık büyüme:
-93.79%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.47 USD
Maksimum:
842.16 USD (32.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
96.25% (842.16 USD)
Varlığa göre:
90.19% (336.12 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.s 4330
XTIUSD.s 38
USDJPY.s 32
XAGUSD.s 5
GBPUSD.s 2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.s 1.6K
XTIUSD.s -322
USDJPY.s 19
XAGUSD.s -64
GBPUSD.s -4
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.s 9K
XTIUSD.s -10K
USDJPY.s 457
XAGUSD.s -1.2K
GBPUSD.s -182
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +73.60 USD
En kötü işlem: -230 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +106.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -249.44 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EBCFinancialGroupKY-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

黄金日内交易，轻仓小止损策略，每日稳健盈利10-20美金
İnceleme yok
2025.09.23 14:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 13:08
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 12:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 10:30
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 18:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 06:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 07:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 18:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 17:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 16:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 15:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 12:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 10:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 09:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 02:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 01:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 08:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 02:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 01:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 20:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
