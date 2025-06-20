SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Golden formula
Macy Chan

Golden formula

Macy Chan
0 inceleme
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -61%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 110
Kârla kapanan işlemler:
1 810 (85.78%)
Zararla kapanan işlemler:
300 (14.22%)
En iyi işlem:
18 300.13 HKD
En kötü işlem:
-27 574.88 HKD
Brüt kâr:
582 775.18 HKD (619 224 pips)
Brüt zarar:
-598 749.03 HKD (551 897 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
100 (7 193.43 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
54 927.94 HKD (38)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
79.71%
Maks. mevduat yükü:
30.19%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
146
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
-0.11
Alış işlemleri:
1 110 (52.61%)
Satış işlemleri:
1 000 (47.39%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-7.57 HKD
Ortalama kâr:
321.98 HKD
Ortalama zarar:
-1 995.83 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-45 189.06 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-61 635.61 HKD (6)
Aylık büyüme:
-65.00%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
29 980.15 HKD
Maksimum:
148 485.76 HKD (61.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
91.49% (148 485.76 HKD)
Varlığa göre:
68.41% (102 520.87 HKD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1989
HK50 52
USDX 46
HK50ft 17
EURUSD 4
XRPUSD 1
BTCUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -3.9K
HK50 1.2K
USDX 128
HK50ft 346
EURUSD 142
XRPUSD 5
BTCUSD 2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -66K
HK50 2K
USDX 2.4K
HK50ft 128K
EURUSD 842
XRPUSD 126
BTCUSD 4.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18 300.13 HKD
En kötü işlem: -27 575 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 38
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +7 193.43 HKD
Maksimum ardışık zarar: -45 189.06 HKD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UltimaMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real-7
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
7.64 × 11
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
review july buds
İnceleme yok
2025.10.03 12:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.03 12:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 10:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 09:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 08:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 06:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 05:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 02:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 21:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 17:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 16:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 15:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 14:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 08:44
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 13:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 00:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.21 23:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 06:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 01:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Golden formula
Ayda 30 USD
-61%
0
0
USD
29K
HKD
18
0%
2 110
85%
80%
0.97
-7.57
HKD
91%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.