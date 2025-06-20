- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 110
Kârla kapanan işlemler:
1 810 (85.78%)
Zararla kapanan işlemler:
300 (14.22%)
En iyi işlem:
18 300.13 HKD
En kötü işlem:
-27 574.88 HKD
Brüt kâr:
582 775.18 HKD (619 224 pips)
Brüt zarar:
-598 749.03 HKD (551 897 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
100 (7 193.43 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
54 927.94 HKD (38)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
79.71%
Maks. mevduat yükü:
30.19%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
146
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
-0.11
Alış işlemleri:
1 110 (52.61%)
Satış işlemleri:
1 000 (47.39%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-7.57 HKD
Ortalama kâr:
321.98 HKD
Ortalama zarar:
-1 995.83 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-45 189.06 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-61 635.61 HKD (6)
Aylık büyüme:
-65.00%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
29 980.15 HKD
Maksimum:
148 485.76 HKD (61.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
91.49% (148 485.76 HKD)
Varlığa göre:
68.41% (102 520.87 HKD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1989
|HK50
|52
|USDX
|46
|HK50ft
|17
|EURUSD
|4
|XRPUSD
|1
|BTCUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|XAUUSD
|-3.9K
|HK50
|1.2K
|USDX
|128
|HK50ft
|346
|EURUSD
|142
|XRPUSD
|5
|BTCUSD
|2
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|XAUUSD
|-66K
|HK50
|2K
|USDX
|2.4K
|HK50ft
|128K
|EURUSD
|842
|XRPUSD
|126
|BTCUSD
|4.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +18 300.13 HKD
En kötü işlem: -27 575 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 38
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +7 193.43 HKD
Maksimum ardışık zarar: -45 189.06 HKD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UltimaMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
