İşlemler:
53
Kârla kapanan işlemler:
21 (39.62%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (60.38%)
En iyi işlem:
197.76 USD
En kötü işlem:
-226.04 USD
Brüt kâr:
1 645.34 USD (33 992 pips)
Brüt zarar:
-1 913.66 USD (51 849 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (27.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
386.56 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
45.09%
Maks. mevduat yükü:
6.02%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
-0.49
Alış işlemleri:
24 (45.28%)
Satış işlemleri:
29 (54.72%)
Kâr faktörü:
0.86
Beklenen getiri:
-5.06 USD
Ortalama kâr:
78.35 USD
Ortalama zarar:
-59.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-322.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-405.85 USD (2)
Aylık büyüme:
-5.07%
Yıllık tahmin:
-59.90%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
368.81 USD
Maksimum:
542.69 USD (10.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.49% (542.69 USD)
Varlığa göre:
7.35% (355.93 USD)
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
