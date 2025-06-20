SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Algo 8 XAUUSD S2
Soo Ye Kai

Algo 8 XAUUSD S2

Soo Ye Kai
0 inceleme
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -5%
ICMarketsSC-Live26
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
53
Kârla kapanan işlemler:
21 (39.62%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (60.38%)
En iyi işlem:
197.76 USD
En kötü işlem:
-226.04 USD
Brüt kâr:
1 645.34 USD (33 992 pips)
Brüt zarar:
-1 913.66 USD (51 849 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (27.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
386.56 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
45.09%
Maks. mevduat yükü:
6.02%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
-0.49
Alış işlemleri:
24 (45.28%)
Satış işlemleri:
29 (54.72%)
Kâr faktörü:
0.86
Beklenen getiri:
-5.06 USD
Ortalama kâr:
78.35 USD
Ortalama zarar:
-59.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-322.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-405.85 USD (2)
Aylık büyüme:
-5.07%
Yıllık tahmin:
-59.90%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
368.81 USD
Maksimum:
542.69 USD (10.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.49% (542.69 USD)
Varlığa göre:
7.35% (355.93 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 53
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -268
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -18K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +197.76 USD
En kötü işlem: -226 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +27.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -322.95 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.64 × 102
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.00 × 8
Exness-Real6
2.00 × 1
Exness-Real29
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
23 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.04 16:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 19:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 13:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.27 17:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 05:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 10:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.10 01:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 13:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 11:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 06:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.20 04:03
Share of trading days is too low
2025.06.20 04:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.20 03:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 03:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 03:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.20 03:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.20 03:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
