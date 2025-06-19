SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Smart Trader GBP
KA TRADING STRATEGIES LTD

Smart Trader GBP

KA TRADING STRATEGIES LTD
0 inceleme
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -32%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
527
Kârla kapanan işlemler:
327 (62.04%)
Zararla kapanan işlemler:
200 (37.95%)
En iyi işlem:
176.92 GBP
En kötü işlem:
-177.25 GBP
Brüt kâr:
2 089.27 GBP (237 999 pips)
Brüt zarar:
-2 312.24 GBP (303 954 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (103.06 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
208.00 GBP (20)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
84.73%
Maks. mevduat yükü:
102.66%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
78
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.28
Alış işlemleri:
230 (43.64%)
Satış işlemleri:
297 (56.36%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-0.42 GBP
Ortalama kâr:
6.39 GBP
Ortalama zarar:
-11.56 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-293.66 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-293.66 GBP (20)
Aylık büyüme:
-63.63%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
61%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
347.04 GBP
Maksimum:
787.79 GBP (114.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
78.83% (787.79 GBP)
Varlığa göre:
89.05% (805.68 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 280
US30 129
GBPUSD 56
NZDCAD 21
XAUUSD 21
UK100 11
AUDNZD 8
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD -21
US30 -351
GBPUSD 63
NZDCAD -6
XAUUSD 77
UK100 -54
AUDNZD 8
BTCUSD -4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 8.4K
US30 -37K
GBPUSD 3K
NZDCAD -309
XAUUSD 3.3K
UK100 -4.8K
AUDNZD 851
BTCUSD -39K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +176.92 GBP
En kötü işlem: -177 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +103.06 GBP
Maksimum ardışık zarar: -293.66 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-Real 30
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live19
0.38 × 24
ICMarketsSC-Live16
0.67 × 272
ICMarkets-Live22
0.73 × 225
ICMarketsSC-Live03
0.77 × 1010
ICMarketsSC-Live20
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live05
0.83 × 109
ICMarketsSC-Live09
0.88 × 439
ICMarketsSC-Live24
0.90 × 41
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 390
ICMarketsSC-Live18
0.96 × 131
VantageInternational-Live 14
1.00 × 7
ICMarketsSC-Live27
1.03 × 397
ICMarketsSC-Live33
1.13 × 16
ICMarketsSC-Live04
1.21 × 141
ICMarketsSC-Live10
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live15
1.50 × 2
Alpari-Pro.ECN2
1.64 × 33
FusionMarkets-Live 2
1.67 × 3
ICMarketsSC-Live32
1.78 × 55
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.89 × 360
ICMarketsSC-Live25
1.93 × 1452
FBS-Real-7
2.00 × 1
Dual-engine system trading GBPUSD & AUDCAD — blending smart automation and manual precision with a target of 1M
İnceleme yok
