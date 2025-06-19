- Büyüme
İşlemler:
527
Kârla kapanan işlemler:
327 (62.04%)
Zararla kapanan işlemler:
200 (37.95%)
En iyi işlem:
176.92 GBP
En kötü işlem:
-177.25 GBP
Brüt kâr:
2 089.27 GBP (237 999 pips)
Brüt zarar:
-2 312.24 GBP (303 954 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (103.06 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
208.00 GBP (20)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
84.73%
Maks. mevduat yükü:
102.66%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
78
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.28
Alış işlemleri:
230 (43.64%)
Satış işlemleri:
297 (56.36%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-0.42 GBP
Ortalama kâr:
6.39 GBP
Ortalama zarar:
-11.56 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-293.66 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-293.66 GBP (20)
Aylık büyüme:
-63.63%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
61%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
347.04 GBP
Maksimum:
787.79 GBP (114.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
78.83% (787.79 GBP)
Varlığa göre:
89.05% (805.68 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|280
|US30
|129
|GBPUSD
|56
|NZDCAD
|21
|XAUUSD
|21
|UK100
|11
|AUDNZD
|8
|BTCUSD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|-21
|US30
|-351
|GBPUSD
|63
|NZDCAD
|-6
|XAUUSD
|77
|UK100
|-54
|AUDNZD
|8
|BTCUSD
|-4
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|8.4K
|US30
|-37K
|GBPUSD
|3K
|NZDCAD
|-309
|XAUUSD
|3.3K
|UK100
|-4.8K
|AUDNZD
|851
|BTCUSD
|-39K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +176.92 GBP
En kötü işlem: -177 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +103.06 GBP
Maksimum ardışık zarar: -293.66 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live19
|0.38 × 24
|
ICMarketsSC-Live16
|0.67 × 272
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 225
|
ICMarketsSC-Live03
|0.77 × 1010
|
ICMarketsSC-Live20
|0.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live05
|0.83 × 109
|
ICMarketsSC-Live09
|0.88 × 439
|
ICMarketsSC-Live24
|0.90 × 41
|
ICMarketsSC-Live07
|0.93 × 390
|
ICMarketsSC-Live18
|0.96 × 131
|
VantageInternational-Live 14
|1.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live27
|1.03 × 397
|
ICMarketsSC-Live33
|1.13 × 16
|
ICMarketsSC-Live04
|1.21 × 141
|
ICMarketsSC-Live10
|1.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live15
|1.50 × 2
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.64 × 33
|
FusionMarkets-Live 2
|1.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|1.78 × 55
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.89 × 360
|
ICMarketsSC-Live25
|1.93 × 1452
|
FBS-Real-7
|2.00 × 1
Dual-engine system trading GBPUSD & AUDCAD — blending smart automation and manual precision with a target of 1M
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-32%
0
0
USD
USD
544
GBP
GBP
15
61%
527
62%
85%
0.90
-0.42
GBP
GBP
89%
1:500