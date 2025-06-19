SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / AI DeepLayer Dynamics Str 2 and 3
Peter Robert Grange

AI DeepLayer Dynamics Str 2 and 3

Peter Robert Grange
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 8%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
244
Kârla kapanan işlemler:
191 (78.27%)
Zararla kapanan işlemler:
53 (21.72%)
En iyi işlem:
3 723.64 USD
En kötü işlem:
-10 801.87 USD
Brüt kâr:
70 008.01 USD (90 125 pips)
Brüt zarar:
-62 204.68 USD (66 632 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (9 065.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9 065.88 USD (19)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
76.07%
Maks. mevduat yükü:
115.33%
En son işlem:
11 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
0.17
Alış işlemleri:
131 (53.69%)
Satış işlemleri:
113 (46.31%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
31.98 USD
Ortalama kâr:
366.53 USD
Ortalama zarar:
-1 173.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-44 841.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-44 841.39 USD (5)
Aylık büyüme:
-27.23%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.84 USD
Maksimum:
44 959.66 USD (29.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.75% (44 901.93 USD)
Varlığa göre:
30.41% (45 886.71 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 145
EURUSD 99
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -151
EURUSD 8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 14K
EURUSD 9.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 723.64 USD
En kötü işlem: -10 802 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +9 065.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -44 841.39 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Darwinex-Live
0.42 × 1497
PrimeCodex-MT5
0.75 × 330
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXOpen-MT5
1.50 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
TickmillUK-Live
2.00 × 2
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.32 × 228
Swissquote-Server
3.48 × 58
Binary.com-Server
4.33 × 3
11 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.24 02:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 05:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.77% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 01:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.19 17:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AI DeepLayer Dynamics Str 2 and 3
Ayda 999 USD
8%
0
0
USD
108K
USD
18
100%
244
78%
76%
1.12
31.98
USD
30%
1:200
