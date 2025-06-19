- Büyüme
İşlemler:
244
Kârla kapanan işlemler:
191 (78.27%)
Zararla kapanan işlemler:
53 (21.72%)
En iyi işlem:
3 723.64 USD
En kötü işlem:
-10 801.87 USD
Brüt kâr:
70 008.01 USD (90 125 pips)
Brüt zarar:
-62 204.68 USD (66 632 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (9 065.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9 065.88 USD (19)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
76.07%
Maks. mevduat yükü:
115.33%
En son işlem:
11 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
0.17
Alış işlemleri:
131 (53.69%)
Satış işlemleri:
113 (46.31%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
31.98 USD
Ortalama kâr:
366.53 USD
Ortalama zarar:
-1 173.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-44 841.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-44 841.39 USD (5)
Aylık büyüme:
-27.23%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.84 USD
Maksimum:
44 959.66 USD (29.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.75% (44 901.93 USD)
Varlığa göre:
30.41% (45 886.71 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|145
|EURUSD
|99
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-151
|EURUSD
|8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|14K
|EURUSD
|9.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3 723.64 USD
En kötü işlem: -10 802 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +9 065.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -44 841.39 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
Darwinex-Live
|0.42 × 1497
|
PrimeCodex-MT5
|0.75 × 330
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|2.00 × 2
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.32 × 228
|
Swissquote-Server
|3.48 × 58
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
8%
0
0
USD
USD
108K
USD
USD
18
100%
244
78%
76%
1.12
31.98
USD
USD
30%
1:200