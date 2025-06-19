SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EAGXGH
Teerathad Booranawisedkul

EAGXGH

Teerathad Booranawisedkul
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 129%
ICMarketsSC-Live25
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
141
Kârla kapanan işlemler:
110 (78.01%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (21.99%)
En iyi işlem:
30.03 USD
En kötü işlem:
-36.48 USD
Brüt kâr:
665.27 USD (367 498 pips)
Brüt zarar:
-284.60 USD (55 092 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (107.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
107.92 USD (19)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
2.94%
Maks. mevduat yükü:
45.29%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
34 dakika
Düzelme faktörü:
6.35
Alış işlemleri:
69 (48.94%)
Satış işlemleri:
72 (51.06%)
Kâr faktörü:
2.34
Beklenen getiri:
2.70 USD
Ortalama kâr:
6.05 USD
Ortalama zarar:
-9.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-2.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-59.94 USD (3)
Aylık büyüme:
23.40%
Yıllık tahmin:
283.97%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.40 USD
Maksimum:
59.94 USD (13.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.20% (59.94 USD)
Varlığa göre:
30.68% (139.38 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 92
BTCUSD 49
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 345
BTCUSD 36
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 14K
BTCUSD 299K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +30.03 USD
En kötü işlem: -36 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +107.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.11 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
1.04 × 26
ICMarketsSC-Live33
1.38 × 13
ICMarketsSC-Live15
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
2.04 × 24
ICMarketsSC-Live32
2.05 × 42
ICMarketsSC-Live25
3.31 × 568
ICMarketsSC-Live26
3.33 × 291
ICMarketsSC-Live23
3.58 × 1897
ICMarketsEU-Live17
3.92 × 13
ICMarketsSC-Live08
3.95 × 128
ICMarketsSC-Live12
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
4.25 × 8
Exness-Real17
4.67 × 3
Exness-Real29
5.38 × 8
ICMarketsSC-Live05
5.67 × 3
AnzoCapital-Live
7.43 × 14
RoboForex-ECN
7.73 × 15
AdmiralMarkets-Live3
8.00 × 7
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
8.89 × 18
ForexTimeFXTM-ECN
9.21 × 126
16 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged on the signal account
2025.09.01 19:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.08 04:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 18:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 16:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.26 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.23 16:55
Share of trading days is too low
2025.06.23 16:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.19 15:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 15:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 15:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.19 15:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.19 15:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EAGXGH
Ayda 35 USD
129%
0
0
USD
611
USD
14
100%
141
78%
3%
2.33
2.70
USD
31%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.