İşlemler:
141
Kârla kapanan işlemler:
110 (78.01%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (21.99%)
En iyi işlem:
30.03 USD
En kötü işlem:
-36.48 USD
Brüt kâr:
665.27 USD (367 498 pips)
Brüt zarar:
-284.60 USD (55 092 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (107.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
107.92 USD (19)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
2.94%
Maks. mevduat yükü:
45.29%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
34 dakika
Düzelme faktörü:
6.35
Alış işlemleri:
69 (48.94%)
Satış işlemleri:
72 (51.06%)
Kâr faktörü:
2.34
Beklenen getiri:
2.70 USD
Ortalama kâr:
6.05 USD
Ortalama zarar:
-9.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-2.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-59.94 USD (3)
Aylık büyüme:
23.40%
Yıllık tahmin:
283.97%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.40 USD
Maksimum:
59.94 USD (13.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.20% (59.94 USD)
Varlığa göre:
30.68% (139.38 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|92
|BTCUSD
|49
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|345
|BTCUSD
|36
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|14K
|BTCUSD
|299K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +30.03 USD
En kötü işlem: -36 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +107.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.11 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|1.04 × 26
|
ICMarketsSC-Live33
|1.38 × 13
|
ICMarketsSC-Live15
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|2.04 × 24
|
ICMarketsSC-Live32
|2.05 × 42
|
ICMarketsSC-Live25
|3.31 × 568
|
ICMarketsSC-Live26
|3.33 × 291
|
ICMarketsSC-Live23
|3.58 × 1897
|
ICMarketsEU-Live17
|3.92 × 13
|
ICMarketsSC-Live08
|3.95 × 128
|
ICMarketsSC-Live12
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|4.25 × 8
|
Exness-Real17
|4.67 × 3
|
Exness-Real29
|5.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live05
|5.67 × 3
|
AnzoCapital-Live
|7.43 × 14
|
RoboForex-ECN
|7.73 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|8.00 × 7
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|8.89 × 18
|
ForexTimeFXTM-ECN
|9.21 × 126
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 35 USD
129%
0
0
USD
USD
611
USD
USD
14
100%
141
78%
3%
2.33
2.70
USD
USD
31%
1:500