Xiaopo Li

Aryarz01

Xiaopo Li
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 80%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
341
Kârla kapanan işlemler:
200 (58.65%)
Zararla kapanan işlemler:
141 (41.35%)
En iyi işlem:
70.63 USD
En kötü işlem:
-38.73 USD
Brüt kâr:
1 787.79 USD (2 152 084 pips)
Brüt zarar:
-1 002.04 USD (1 261 427 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (44.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
83.13 USD (3)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
59.36%
Maks. mevduat yükü:
4.43%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
5.56
Alış işlemleri:
179 (52.49%)
Satış işlemleri:
162 (47.51%)
Kâr faktörü:
1.78
Beklenen getiri:
2.30 USD
Ortalama kâr:
8.94 USD
Ortalama zarar:
-7.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-16.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-103.87 USD (4)
Aylık büyüme:
21.14%
Yıllık tahmin:
256.45%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.16 USD
Maksimum:
141.44 USD (7.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.68% (141.44 USD)
Varlığa göre:
9.12% (146.68 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 148
BTCUSD 55
EURUSD 14
GBPJPY 10
GBPCHF 10
EURCAD 10
AUDCAD 9
GBPUSD 8
EURAUD 7
AUDCHF 7
GBPAUD 7
AUDUSD 7
GBPCAD 7
CADJPY 6
USDCAD 6
EURCHF 6
USDJPY 5
EURJPY 5
CADCHF 5
USDCHF 5
XAGUSD 3
CHFJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 637
BTCUSD 138
EURUSD -31
GBPJPY -19
GBPCHF 13
EURCAD 15
AUDCAD 1
GBPUSD -17
EURAUD 10
AUDCHF -1
GBPAUD 14
AUDUSD 3
GBPCAD 22
CADJPY 8
USDCAD -6
EURCHF -8
USDJPY 16
EURJPY 20
CADCHF -25
USDCHF -6
XAGUSD -4
CHFJPY 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 51K
BTCUSD 831K
EURUSD -1.3K
GBPJPY -420
GBPCHF 775
EURCAD 1.2K
AUDCAD 57
GBPUSD -650
EURAUD 1.1K
AUDCHF 18
GBPAUD 924
AUDUSD 438
GBPCAD 2.5K
CADJPY 764
USDCAD -322
EURCHF 63
USDJPY 2K
EURJPY 1.4K
CADCHF -991
USDCHF -39
XAGUSD -56
CHFJPY 536
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +70.63 USD
En kötü işlem: -39 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +44.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.57 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
Weltrade-Real
0.00 × 17
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.21 × 19
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.55 × 33
OxSecurities-Live
0.60 × 5
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
itexsys-Platform
1.17 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
1.21 × 15232
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
GOMarketsIntl-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-MT5
1.85 × 379
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
FusionMarkets-Live
2.01 × 618
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
85 daha fazla...
建议：

XAUUSD    1000$~0.01手

其他货币对    1000$~0.02-0.03手

每单亏损不超2%，日累计不超6%

İnceleme yok
2025.09.03 10:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 10:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 04:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.02 04:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.08.28 12:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.26 09:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.24 05:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.24 04:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.19 09:33
Share of trading days is too low
2025.06.19 09:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.19 05:10
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 05:10
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 05:10
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.19 05:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.19 05:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.