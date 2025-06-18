- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
28 (82.35%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (17.65%)
En iyi işlem:
11.12 USD
En kötü işlem:
-33.45 USD
Brüt kâr:
57.73 USD (6 040 pips)
Brüt zarar:
-81.49 USD (7 993 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (26.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
26.54 USD (14)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
89.68%
Maks. mevduat yükü:
16.63%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.35
Alış işlemleri:
18 (52.94%)
Satış işlemleri:
16 (47.06%)
Kâr faktörü:
0.71
Beklenen getiri:
-0.70 USD
Ortalama kâr:
2.06 USD
Ortalama zarar:
-13.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-56.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-56.89 USD (3)
Aylık büyüme:
24.30%
Algo alım-satım:
82%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
42.05 USD
Maksimum:
68.59 USD (54.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
53.97% (68.59 USD)
Varlığa göre:
66.42% (55.54 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-24
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.12 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +26.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -56.89 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DLSMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
EUR/USD，本策略专注于欧美兑的价值回归交易策略，EA全自动交易。选择此交易策略就表明你接受交易的风险，最后再提醒你请用闲散的资金来投资，更不能借钱或者贷款来投资，这样会扰乱你的生活，甚至是你的人生。
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-24%
0
0
USD
USD
78
USD
USD
15
82%
34
82%
90%
0.70
-0.70
USD
USD
66%
1:500