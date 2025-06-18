SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / EURUSD Robot
Rui Feng Cai

EURUSD Robot

Rui Feng Cai
0 inceleme
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -24%
DLSMarkets-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
28 (82.35%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (17.65%)
En iyi işlem:
11.12 USD
En kötü işlem:
-33.45 USD
Brüt kâr:
57.73 USD (6 040 pips)
Brüt zarar:
-81.49 USD (7 993 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (26.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
26.54 USD (14)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
89.68%
Maks. mevduat yükü:
16.63%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.35
Alış işlemleri:
18 (52.94%)
Satış işlemleri:
16 (47.06%)
Kâr faktörü:
0.71
Beklenen getiri:
-0.70 USD
Ortalama kâr:
2.06 USD
Ortalama zarar:
-13.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-56.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-56.89 USD (3)
Aylık büyüme:
24.30%
Algo alım-satım:
82%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
42.05 USD
Maksimum:
68.59 USD (54.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
53.97% (68.59 USD)
Varlığa göre:
66.42% (55.54 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -24
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.12 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +26.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -56.89 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DLSMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

EUR/USD，本策略专注于欧美兑的价值回归交易策略，EA全自动交易。选择此交易策略就表明你接受交易的风险，最后再提醒你请用闲散的资金来投资，更不能借钱或者贷款来投资，这样会扰乱你的生活，甚至是你的人生。
İnceleme yok
2025.09.25 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 18:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 09:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.11 14:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 13:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 16:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 18:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.22 18:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 05:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 11:45
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.01 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 19:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.29 16:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 07:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 16:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 15:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 11:24
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.07.17 19:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EURUSD Robot
Ayda 30 USD
-24%
0
0
USD
78
USD
15
82%
34
82%
90%
0.70
-0.70
USD
66%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.