Walter Joseph Dillard

Nairobi KWS

Walter Joseph Dillard
0 inceleme
48 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -3%
KingWilliamStreetFund-Server
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
301
Kârla kapanan işlemler:
243 (80.73%)
Zararla kapanan işlemler:
58 (19.27%)
En iyi işlem:
226.70 USD
En kötü işlem:
-2 534.20 USD
Brüt kâr:
3 333.66 USD (134 036 pips)
Brüt zarar:
-4 999.86 USD (111 007 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (154.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
424.18 USD (16)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
88.65%
Maks. mevduat yükü:
1.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.41
Alış işlemleri:
225 (74.75%)
Satış işlemleri:
76 (25.25%)
Kâr faktörü:
0.67
Beklenen getiri:
-5.54 USD
Ortalama kâr:
13.72 USD
Ortalama zarar:
-86.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1 147.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 790.30 USD (2)
Aylık büyüme:
0.77%
Yıllık tahmin:
9.39%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 634.68 USD
Maksimum:
4 032.88 USD (7.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.85% (4 032.93 USD)
Varlığa göre:
2.60% (1 243.62 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 298
EURUSD 1
GBPJPY 1
EURAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -1.7K
EURUSD -1
GBPJPY -2
EURAUD -4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 23K
EURUSD -25
GBPJPY 140
EURAUD 25
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +226.70 USD
En kötü işlem: -2 534 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +154.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 147.18 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "KingWilliamStreetFund-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

For monitoring purposes only. 
İnceleme yok
2025.09.19 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 06:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 10:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.06 11:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 13:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 06:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 14:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 14:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 13:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.18 13:41
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
