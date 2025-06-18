SinyallerBölümler
Denis Kolesnikov

Spice Halapenyo

Denis Kolesnikov
0 inceleme
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -4%
RHCInvestments-Metadoro
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
256
Kârla kapanan işlemler:
85 (33.20%)
Zararla kapanan işlemler:
171 (66.80%)
En iyi işlem:
316.91 EUR
En kötü işlem:
-101.90 EUR
Brüt kâr:
3 164.46 EUR (13 371 009 pips)
Brüt zarar:
-3 526.47 EUR (7 230 250 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (239.45 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
372.70 EUR (3)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
61.48%
Maks. mevduat yükü:
99.30%
En son işlem:
17 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
-0.26
Alış işlemleri:
143 (55.86%)
Satış işlemleri:
113 (44.14%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-1.41 EUR
Ortalama kâr:
37.23 EUR
Ortalama zarar:
-20.62 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-263.74 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-504.49 EUR (12)
Aylık büyüme:
0.15%
Yıllık tahmin:
1.82%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
474.45 EUR
Maksimum:
1 374.11 EUR (12.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.61% (1 374.11 EUR)
Varlığa göre:
1.29% (130.06 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 32
AUDUSD 22
SOLUSD 22
XAGUSD 17
XRPUSD 17
APEUSD 17
WTI 12
BRN 12
XAUUSD 11
GBPJPY 11
USDCHF 11
GER40 11
EURUSD 10
ETHUSD 10
XPTUSD 7
EURGBP 5
GBPUSD 4
USDJPY 4
GBPCHF 3
ALGUSD 3
ATMUSD 3
EURJPY 2
USDCAD 2
NG 2
EURCHF 2
XPDUSD 2
CHZUSD 1
Corn 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 301
AUDUSD 277
SOLUSD 161
XAGUSD -174
XRPUSD -252
APEUSD -35
WTI -84
BRN 19
XAUUSD 115
GBPJPY -309
USDCHF -60
GER40 -111
EURUSD -44
ETHUSD -165
XPTUSD -41
EURGBP -94
GBPUSD 68
USDJPY 82
GBPCHF 21
ALGUSD -1
ATMUSD 38
EURJPY -43
USDCAD 33
NG 3
EURCHF 36
XPDUSD -87
CHZUSD -7
Corn -60
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 6.3M
AUDUSD 1.6K
SOLUSD 1.9K
XAGUSD 1.6K
XRPUSD -10K
APEUSD -42
WTI -2.3K
BRN -2K
XAUUSD 7.6K
GBPJPY -3.5K
USDCHF -299
GER40 -200
EURUSD 132
ETHUSD -172K
XPTUSD 3.4K
EURGBP -269
GBPUSD 808
USDJPY 1.4K
GBPCHF 380
ALGUSD -4
ATMUSD 349
EURJPY -779
USDCAD 598
NG 44
EURCHF 456
XPDUSD -4.5K
CHZUSD -31
Corn -590
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +316.91 EUR
En kötü işlem: -102 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +239.45 EUR
Maksimum ardışık zarar: -263.74 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RHCInvestments-Metadoro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.17 08:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 02:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.09 14:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.19 10:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 10:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 13:23
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 11:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.04 07:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.22 16:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 02:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 13:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
