Francesco Strappini

Goat 100k

Francesco Strappini
0 inceleme
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -2%
GoatFunded-Server
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
141
Kârla kapanan işlemler:
79 (56.02%)
Zararla kapanan işlemler:
62 (43.97%)
En iyi işlem:
724.00 USD
En kötü işlem:
-712.00 USD
Brüt kâr:
10 320.56 USD (179 774 pips)
Brüt zarar:
-11 915.39 USD (177 008 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (2 075.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 075.83 USD (12)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
23.91%
Maks. mevduat yükü:
56.68%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
-0.37
Alış işlemleri:
139 (98.58%)
Satış işlemleri:
2 (1.42%)
Kâr faktörü:
0.87
Beklenen getiri:
-11.31 USD
Ortalama kâr:
130.64 USD
Ortalama zarar:
-192.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-1 090.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 131.17 USD (5)
Aylık büyüme:
-1.89%
Yıllık tahmin:
-22.99%
Algo alım-satım:
48%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 594.83 USD
Maksimum:
4 340.55 USD (4.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.25% (4 365.55 USD)
Varlığa göre:
0.99% (980.33 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NAS100.x 35
GER40.x 23
XAUUSD.x 21
USDJPY.x 21
EURUSD.x 16
WTI.x 13
GBPUSD.x 11
BTCUSD.x 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NAS100.x 89
GER40.x -231
XAUUSD.x -376
USDJPY.x 1.9K
EURUSD.x -1.9K
WTI.x -631
GBPUSD.x -350
BTCUSD.x -168
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NAS100.x 37K
GER40.x -1.4K
XAUUSD.x -1.3K
USDJPY.x 5.1K
EURUSD.x -1.3K
WTI.x -85
GBPUSD.x -1.4K
BTCUSD.x -34K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +724.00 USD
En kötü işlem: -712 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +2 075.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 090.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GoatFunded-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.24 10:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 13:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 11:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 08:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 16:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.18 19:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.61% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 18:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 08:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 12:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 10:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 13:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 15:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 10:52
No swaps are charged on the signal account
2025.07.21 10:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 08:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.10 12:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 09:57
Share of days for 80% of growth is too low
