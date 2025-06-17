SinyallerBölümler
Dwi Budiyanto Darmadji

Gold Specialist 2

Dwi Budiyanto Darmadji
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 28%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
856
Kârla kapanan işlemler:
357 (41.70%)
Zararla kapanan işlemler:
499 (58.29%)
En iyi işlem:
4 129.88 USD
En kötü işlem:
-1 197.77 USD
Brüt kâr:
135 426.11 USD (1 017 787 pips)
Brüt zarar:
-120 461.02 USD (919 869 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (7 675.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 897.42 USD (13)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
98.53%
Maks. mevduat yükü:
10.93%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
0.91
Alış işlemleri:
505 (59.00%)
Satış işlemleri:
351 (41.00%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
17.48 USD
Ortalama kâr:
379.34 USD
Ortalama zarar:
-241.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-7 858.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 858.50 USD (28)
Aylık büyüme:
37.54%
Yıllık tahmin:
455.45%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 963.70 USD
Maksimum:
16 513.70 USD (40.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.28% (16 513.70 USD)
Varlığa göre:
13.18% (7 801.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 792
NQ100.R 37
GBPJPY 9
EURUSD 5
GBPUSD 5
CHFJPY 4
USDJPY 3
USDCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 18K
NQ100.R 671
GBPJPY -339
EURUSD -404
GBPUSD -1.3K
CHFJPY -681
USDJPY -661
USDCAD 160
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 99K
NQ100.R 9.4K
GBPJPY -1.2K
EURUSD -1K
GBPUSD -2.7K
CHFJPY -3.3K
USDJPY -3.2K
USDCAD 760
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 129.88 USD
En kötü işlem: -1 198 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 28
Maksimum ardışık kâr: +7 675.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -7 858.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 15
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
İnceleme yok
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.