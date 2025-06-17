- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
856
Kârla kapanan işlemler:
357 (41.70%)
Zararla kapanan işlemler:
499 (58.29%)
En iyi işlem:
4 129.88 USD
En kötü işlem:
-1 197.77 USD
Brüt kâr:
135 426.11 USD (1 017 787 pips)
Brüt zarar:
-120 461.02 USD (919 869 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (7 675.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 897.42 USD (13)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
98.53%
Maks. mevduat yükü:
10.93%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
0.91
Alış işlemleri:
505 (59.00%)
Satış işlemleri:
351 (41.00%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
17.48 USD
Ortalama kâr:
379.34 USD
Ortalama zarar:
-241.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-7 858.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 858.50 USD (28)
Aylık büyüme:
37.54%
Yıllık tahmin:
455.45%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 963.70 USD
Maksimum:
16 513.70 USD (40.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.28% (16 513.70 USD)
Varlığa göre:
13.18% (7 801.40 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|792
|NQ100.R
|37
|GBPJPY
|9
|EURUSD
|5
|GBPUSD
|5
|CHFJPY
|4
|USDJPY
|3
|USDCAD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|18K
|NQ100.R
|671
|GBPJPY
|-339
|EURUSD
|-404
|GBPUSD
|-1.3K
|CHFJPY
|-681
|USDJPY
|-661
|USDCAD
|160
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|99K
|NQ100.R
|9.4K
|GBPJPY
|-1.2K
|EURUSD
|-1K
|GBPUSD
|-2.7K
|CHFJPY
|-3.3K
|USDJPY
|-3.2K
|USDCAD
|760
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4 129.88 USD
En kötü işlem: -1 198 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 28
Maksimum ardışık kâr: +7 675.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -7 858.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 15
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
28%
0
0
USD
USD
65K
USD
USD
23
0%
856
41%
99%
1.12
17.48
USD
USD
27%
1:50