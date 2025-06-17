SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / SWEET SIXTEEN EAU ROUGE
Mark Ian Villegas

SWEET SIXTEEN EAU ROUGE

Mark Ian Villegas
0 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 14%
FBS-Real-12
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
102
Kârla kapanan işlemler:
92 (90.19%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (9.80%)
En iyi işlem:
64.07 USD
En kötü işlem:
-40.05 USD
Brüt kâr:
272.10 USD (9 860 pips)
Brüt zarar:
-134.22 USD (6 050 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (58.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
88.54 USD (3)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
83.92%
Maks. mevduat yükü:
3.37%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.79
Alış işlemleri:
59 (57.84%)
Satış işlemleri:
43 (42.16%)
Kâr faktörü:
2.03
Beklenen getiri:
1.35 USD
Ortalama kâr:
2.96 USD
Ortalama zarar:
-13.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-76.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-76.84 USD (3)
Aylık büyüme:
3.17%
Yıllık tahmin:
39.89%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.40 USD
Maksimum:
76.84 USD (6.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.82% (76.84 USD)
Varlığa göre:
17.46% (196.38 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 102
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 138
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 3.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +64.07 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +58.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -76.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Hankotrade-Live
0.00 × 1
SuperForex-Real
0.00 × 33
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 6
FBS-Real-10
0.00 × 6
FBS-Real-9
0.00 × 6
Coinexx-Live
0.33 × 6
FBS-Real-6
0.84 × 119
Longhorn-Real2
0.89 × 27
Coinexx-Demo
1.00 × 1
FBS-Real-7
1.11 × 2189
ICMarketsSC-Live06
1.95 × 101
LiteFinance-ECN.com
2.27 × 11
BlackBullMarkets-Live
3.30 × 60
FxPro.com-Real06
6.42 × 12
IronFX-Real11
11.17 × 373
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SWEET SIXTEEN EAU ROUGE
Ayda 30 USD
14%
0
0
USD
1.1K
USD
16
100%
102
90%
84%
2.02
1.35
USD
17%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.