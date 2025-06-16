SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Life Balance Master
Chairul Rainalfi Mahendra

Life Balance Master

Chairul Rainalfi Mahendra
0 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 60%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
215
Kârla kapanan işlemler:
100 (46.51%)
Zararla kapanan işlemler:
115 (53.49%)
En iyi işlem:
50.66 USD
En kötü işlem:
-50.50 USD
Brüt kâr:
3 151.76 USD (315 740 pips)
Brüt zarar:
-2 581.16 USD (255 978 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (424.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
424.09 USD (11)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
88.87%
Maks. mevduat yükü:
6.05%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.13
Alış işlemleri:
148 (68.84%)
Satış işlemleri:
67 (31.16%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
2.65 USD
Ortalama kâr:
31.52 USD
Ortalama zarar:
-22.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-270.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-270.89 USD (11)
Aylık büyüme:
159.35%
Yıllık tahmin:
1 933.47%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
353.04 USD
Maksimum:
503.28 USD (53.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
46.38% (497.93 USD)
Varlığa göre:
13.71% (104.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 215
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 571
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 60K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +50.66 USD
En kötü işlem: -51 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +424.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -270.89 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.08 11:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 19:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.16% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 04:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.07 22:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 17:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 11:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 02:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.29 22:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 14:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.