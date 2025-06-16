SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Be14
Raghid Akzoum

Be14

Raghid Akzoum
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 1 180%
Exness-MT5Real2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
262
Kârla kapanan işlemler:
180 (68.70%)
Zararla kapanan işlemler:
82 (31.30%)
En iyi işlem:
54.66 USD
En kötü işlem:
-47.40 USD
Brüt kâr:
1 472.57 USD (626 745 pips)
Brüt zarar:
-432.38 USD (195 683 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (180.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
301.08 USD (7)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
56.70%
Maks. mevduat yükü:
1.33%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
8.10
Alış işlemleri:
129 (49.24%)
Satış işlemleri:
133 (50.76%)
Kâr faktörü:
3.41
Beklenen getiri:
3.97 USD
Ortalama kâr:
8.18 USD
Ortalama zarar:
-5.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-47.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-77.88 USD (6)
Aylık büyüme:
28.19%
Yıllık tahmin:
341.98%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
128.42 USD (21.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.07% (128.42 USD)
Varlığa göre:
1.19% (7.76 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 80
EURUSDm 75
GBPUSDm 73
USDCHFm 14
AUDUSDm 8
GBPJPYm 5
USDJPYm 5
USDCADm 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 619
EURUSDm 246
GBPUSDm 124
USDCHFm 37
AUDUSDm 5
GBPJPYm -6
USDJPYm 10
USDCADm 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 403K
EURUSDm 18K
GBPUSDm 6.4K
USDCHFm 2.5K
AUDUSDm 134
GBPJPYm -330
USDJPYm 825
USDCADm 354
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +54.66 USD
En kötü işlem: -47 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +180.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -47.21 USD

İnceleme yok
2025.10.16 15:21
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
