SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Masterfibo
Hansen Benedictus Kurli

Masterfibo

Hansen Benedictus Kurli
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 189%
VantageInternational-Live 11
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
401
Kârla kapanan işlemler:
291 (72.56%)
Zararla kapanan işlemler:
110 (27.43%)
En iyi işlem:
1 184.88 USD
En kötü işlem:
-1 108.06 USD
Brüt kâr:
28 262.31 USD (2 658 707 pips)
Brüt zarar:
-15 220.62 USD (1 932 771 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (1 803.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 592.59 USD (21)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
80.51%
Maks. mevduat yükü:
141.07%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
4.55
Alış işlemleri:
189 (47.13%)
Satış işlemleri:
212 (52.87%)
Kâr faktörü:
1.86
Beklenen getiri:
32.52 USD
Ortalama kâr:
97.12 USD
Ortalama zarar:
-138.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-663.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 361.80 USD (7)
Aylık büyüme:
22.86%
Yıllık tahmin:
277.32%
Algo alım-satım:
68%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.72 USD
Maksimum:
2 867.98 USD (11.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.22% (2 867.98 USD)
Varlığa göre:
58.04% (7 010.86 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
HK50ft.r 189
JPN225ft 155
XAUUSD. 49
NAS100ft.r 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
HK50ft.r 5.4K
JPN225ft 4.2K
XAUUSD. 2.9K
NAS100ft.r 556
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
HK50ft.r 183K
JPN225ft 479K
XAUUSD. 17K
NAS100ft.r 47K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 184.88 USD
En kötü işlem: -1 108 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +1 803.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -663.54 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.30 07:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 02:01
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 01:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 18:37
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 17:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 10:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 09:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 08:37
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 01:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 00:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 16:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 13:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 12:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 03:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 10:13
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 09:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 00:42
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Masterfibo
Ayda 1000 USD
189%
0
0
USD
14K
USD
17
68%
401
72%
81%
1.85
32.52
USD
58%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.