SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Williams2trading
Williams Camacho Duran

Williams2trading

Williams Camacho Duran
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 78%
Pepperstone-MT5-Live01
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
393
Kârla kapanan işlemler:
318 (80.91%)
Zararla kapanan işlemler:
75 (19.08%)
En iyi işlem:
70.14 USD
En kötü işlem:
-50.99 USD
Brüt kâr:
1 276.89 USD (40 277 pips)
Brüt zarar:
-557.83 USD (24 902 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (22.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
306.30 USD (20)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
67.16%
Maks. mevduat yükü:
86.24%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
6.20
Alış işlemleri:
241 (61.32%)
Satış işlemleri:
152 (38.68%)
Kâr faktörü:
2.29
Beklenen getiri:
1.83 USD
Ortalama kâr:
4.02 USD
Ortalama zarar:
-7.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-12.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-85.38 USD (2)
Aylık büyüme:
16.18%
Yıllık tahmin:
196.32%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12.87 USD
Maksimum:
115.89 USD (11.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.23% (114.84 USD)
Varlığa göre:
12.89% (131.88 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.a 84
USDJPY.a 40
NAS100.a 31
EURJPY.a 30
GBPJPY.a 18
XAUEUR.a 17
EURUSD.a 16
US500.a 16
XAUJPY.a 14
USDCHF.a 12
EURGBP.a 12
GBPCHF.a 11
NZDJPY.a 11
EURCHF.a 11
AUDNZD.a 10
EURNZD.a 9
CADCHF.a 8
CHFJPY.a 7
NatGas.a 6
AUDUSD.a 5
USDCAD.a 4
AUDCAD.a 4
GBPUSD.a 3
ETSY.US.a 3
NZDUSD.a 2
XAUGBP.a 2
SpotCrude.a 2
GBPCAD.a 2
EURCAD.a 1
EURAUD.a 1
V.US.a 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.a -66
USDJPY.a 154
NAS100.a 6
EURJPY.a 51
GBPJPY.a 186
XAUEUR.a -1
EURUSD.a 96
US500.a -2
XAUJPY.a 44
USDCHF.a 45
EURGBP.a 13
GBPCHF.a -4
NZDJPY.a 6
EURCHF.a -16
AUDNZD.a -10
EURNZD.a 76
CADCHF.a 26
CHFJPY.a 10
NatGas.a -11
AUDUSD.a -22
USDCAD.a -35
AUDCAD.a -10
GBPUSD.a 5
ETSY.US.a 75
NZDUSD.a -9
XAUGBP.a 22
SpotCrude.a 2
GBPCAD.a 14
EURCAD.a 48
EURAUD.a 19
V.US.a 8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.a -8.1K
USDJPY.a 2.9K
NAS100.a 1.4K
EURJPY.a 2.9K
GBPJPY.a 3.9K
XAUEUR.a 411
EURUSD.a 1.5K
US500.a -51
XAUJPY.a 5.6K
USDCHF.a 867
EURGBP.a 235
GBPCHF.a 149
NZDJPY.a 360
EURCHF.a -857
AUDNZD.a 32
EURNZD.a 2.2K
CADCHF.a 476
CHFJPY.a -21
NatGas.a -20
AUDUSD.a -983
USDCAD.a -966
AUDCAD.a 57
GBPUSD.a 88
ETSY.US.a 1.2K
NZDUSD.a -97
XAUGBP.a 816
SpotCrude.a 170
GBPCAD.a 204
EURCAD.a 608
EURAUD.a 314
V.US.a 82
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +70.14 USD
En kötü işlem: -51 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +22.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.55 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Trading algoritmico
İnceleme yok
2025.09.18 01:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 01:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 07:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.25 10:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.21 17:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 09:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 09:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 05:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.10 16:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 16:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.17 07:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.16 08:44
Share of trading days is too low
2025.06.16 08:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.16 08:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.16 07:44
Share of trading days is too low
2025.06.16 07:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.16 07:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.16 04:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Williams2trading
Ayda 30 USD
78%
0
0
USD
1.6K
USD
15
0%
393
80%
67%
2.28
1.83
USD
13%
1:30
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.