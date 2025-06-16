SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / CENTAVOS
Flavio Iopes De Araujo

CENTAVOS

Flavio Iopes De Araujo
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 35%
FBS-Real-10
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
759
Kârla kapanan işlemler:
601 (79.18%)
Zararla kapanan işlemler:
158 (20.82%)
En iyi işlem:
257.57 USD
En kötü işlem:
-57.28 USD
Brüt kâr:
2 756.28 USD (71 894 pips)
Brüt zarar:
-1 088.88 USD (63 272 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (37.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
809.48 USD (9)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
14.58%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
92
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.91
Alış işlemleri:
325 (42.82%)
Satış işlemleri:
434 (57.18%)
Kâr faktörü:
2.53
Beklenen getiri:
2.20 USD
Ortalama kâr:
4.59 USD
Ortalama zarar:
-6.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-426.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-426.44 USD (18)
Aylık büyüme:
5.10%
Yıllık tahmin:
65.14%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
426.44 USD (8.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.24% (426.44 USD)
Varlığa göre:
44.59% (1 881.47 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCHF 370
EURUSD 263
AUDCAD 117
archived 9
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCHF 233
EURUSD 437
AUDCAD 188
archived 809
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCHF 5.3K
EURUSD -1.4K
AUDCAD 4.9K
archived 0
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +257.57 USD
En kötü işlem: -57 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +37.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -426.44 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXGiantsUK-Real8
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live02
0.00 × 9
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 2
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 2
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
XMGlobal-Real 43
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
XMTrading-Real 49
0.00 × 2
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 3
Tickmill-Live02
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 3
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 3
FortFS-Real
0.00 × 1
XMGlobal-Real 8
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 4
TradersWay-Live
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
129 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.08.25 00:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 09:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 12:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 05:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 21:26
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 07:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 14:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.16 06:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.16 05:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.16 00:26
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.06.16 00:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.16 00:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
CENTAVOS
Ayda 30 USD
35%
0
0
USD
7.7K
USD
17
98%
759
79%
100%
2.53
2.20
USD
45%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.