İşlemler:
759
Kârla kapanan işlemler:
601 (79.18%)
Zararla kapanan işlemler:
158 (20.82%)
En iyi işlem:
257.57 USD
En kötü işlem:
-57.28 USD
Brüt kâr:
2 756.28 USD (71 894 pips)
Brüt zarar:
-1 088.88 USD (63 272 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (37.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
809.48 USD (9)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
14.58%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
92
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.91
Alış işlemleri:
325 (42.82%)
Satış işlemleri:
434 (57.18%)
Kâr faktörü:
2.53
Beklenen getiri:
2.20 USD
Ortalama kâr:
4.59 USD
Ortalama zarar:
-6.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-426.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-426.44 USD (18)
Aylık büyüme:
5.10%
Yıllık tahmin:
65.14%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
426.44 USD (8.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.24% (426.44 USD)
Varlığa göre:
44.59% (1 881.47 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCHF
|370
|EURUSD
|263
|AUDCAD
|117
|archived
|9
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCHF
|233
|EURUSD
|437
|AUDCAD
|188
|archived
|809
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCHF
|5.3K
|EURUSD
|-1.4K
|AUDCAD
|4.9K
|archived
|0
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +257.57 USD
En kötü işlem: -57 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +37.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -426.44 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXGiantsUK-Real8
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 2
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 43
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 2
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 3
|
FortFS-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 4
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
