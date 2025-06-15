SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / A O T EXTRA 1
Suwan Chanidnok

A O T EXTRA 1

Suwan Chanidnok
0 inceleme
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -7%
Exness-Real
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 401
Kârla kapanan işlemler:
1 048 (74.80%)
Zararla kapanan işlemler:
353 (25.20%)
En iyi işlem:
222.70 USD
En kötü işlem:
-171.22 USD
Brüt kâr:
3 679.91 USD (2 998 277 pips)
Brüt zarar:
-3 013.76 USD (3 122 577 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (120.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
250.50 USD (2)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
56.72%
Maks. mevduat yükü:
166.49%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
53
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.82
Alış işlemleri:
640 (45.68%)
Satış işlemleri:
761 (54.32%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
0.48 USD
Ortalama kâr:
3.51 USD
Ortalama zarar:
-8.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-258.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-258.05 USD (9)
Aylık büyüme:
-24.71%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
81%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
365.35 USD (24.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.30% (180.47 USD)
Varlığa göre:
24.49% (1 690.38 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 1311
BTCUSDm 90
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 778
BTCUSDm -112
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm -131K
BTCUSDm 6.6K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +222.70 USD
En kötü işlem: -171 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +120.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -258.05 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Hello all followers. This is a trading signal that focuses on safety and investment,
making you feel good and relaxed. Let's have fun with my trades.

use low risk

capital 50 usd : profit 1-25 % for 30 days (micro/cent acc)
capital 5000 usd : profit 1-25 % for 30 days (std acc)

İnceleme yok
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 01:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 17:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 12:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 20:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 01:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 18:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.31 22:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.24 22:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.22 10:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 03:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 01:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 00:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 08:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.09 09:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 08:36
No swaps are charged
2025.08.06 08:36
No swaps are charged
2025.08.06 07:36
No swaps are charged
2025.08.06 07:36
No swaps are charged
2025.07.31 14:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
A O T EXTRA 1
Ayda 30 USD
-7%
0
0
USD
483
USD
15
81%
1 401
74%
57%
1.22
0.48
USD
37%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.