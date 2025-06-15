- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 401
Kârla kapanan işlemler:
1 048 (74.80%)
Zararla kapanan işlemler:
353 (25.20%)
En iyi işlem:
222.70 USD
En kötü işlem:
-171.22 USD
Brüt kâr:
3 679.91 USD (2 998 277 pips)
Brüt zarar:
-3 013.76 USD (3 122 577 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (120.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
250.50 USD (2)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
56.72%
Maks. mevduat yükü:
166.49%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
53
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.82
Alış işlemleri:
640 (45.68%)
Satış işlemleri:
761 (54.32%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
0.48 USD
Ortalama kâr:
3.51 USD
Ortalama zarar:
-8.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-258.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-258.05 USD (9)
Aylık büyüme:
-24.71%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
81%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
365.35 USD (24.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.30% (180.47 USD)
Varlığa göre:
24.49% (1 690.38 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|1311
|BTCUSDm
|90
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|778
|BTCUSDm
|-112
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|-131K
|BTCUSDm
|6.6K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +222.70 USD
En kötü işlem: -171 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +120.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -258.05 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Hello all followers. This is a trading signal that focuses on safety and investment,
making you feel good and relaxed. Let's have fun with my trades.
use low risk
capital 50 usd : profit 1-25 % for 30 days (micro/cent acc)
capital 5000 usd : profit 1-25 % for 30 days (std acc)
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-7%
0
0
USD
USD
483
USD
USD
15
81%
1 401
74%
57%
1.22
0.48
USD
USD
37%
1:200