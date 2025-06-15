SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Green
Shi Dan Qiu

Green

Shi Dan Qiu
0 inceleme
Güvenilirlik
173 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 160%
DBGMarkets-Live2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 177
Kârla kapanan işlemler:
2 948 (56.94%)
Zararla kapanan işlemler:
2 229 (43.06%)
En iyi işlem:
1 226.91 USD
En kötü işlem:
-7 038.53 USD
Brüt kâr:
90 423.42 USD (1 868 039 pips)
Brüt zarar:
-78 129.70 USD (1 238 158 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (110.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 018.71 USD (13)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
70.48%
Maks. mevduat yükü:
4.36%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
92
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.12
Alış işlemleri:
3 093 (59.75%)
Satış işlemleri:
2 084 (40.25%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
2.37 USD
Ortalama kâr:
30.67 USD
Ortalama zarar:
-35.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
377 (-192.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 376.44 USD (5)
Aylık büyüme:
19.39%
Yıllık tahmin:
235.27%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
11 008.04 USD (26.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
53.82% (6 190.10 USD)
Varlığa göre:
5.11% (628.73 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.V 2170
EURUSD.V 868
GBPCHF.V 449
NZDCAD.V 279
AUDCAD.V 240
GBPUSD.V 219
AUDNZD.V 179
USDJPY.V 156
USDCAD.V 89
NZDUSD.V 88
EURJPY.V 83
AUDUSD.V 67
GBPJPY.V 54
AUDJPY.V 30
CHFJPY.V 30
EURAUD.V 27
EURGBP.V 25
EURCAD.V 20
USDCHF.V 17
GBPAUD.V 16
NZDCHF.V 15
GBPCAD.V 14
CADJPY.V 12
EURNZD.V 9
AUDCHF.V 8
CADCHF.V 5
EURCHF.V 3
GBPNZD.V 2
HK50.V 2
NZDJPY.V 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.V 10K
EURUSD.V -71
GBPCHF.V -70
NZDCAD.V 477
AUDCAD.V 1.6K
GBPUSD.V -1.1K
AUDNZD.V 229
USDJPY.V 3.9K
USDCAD.V 95
NZDUSD.V 638
EURJPY.V -174
AUDUSD.V -302
GBPJPY.V -7
AUDJPY.V 203
CHFJPY.V 63
EURAUD.V 142
EURGBP.V -111
EURCAD.V -118
USDCHF.V -223
GBPAUD.V 57
NZDCHF.V -306
GBPCAD.V -3.6K
CADJPY.V 121
EURNZD.V 32
AUDCHF.V 223
CADCHF.V 16
EURCHF.V 22
GBPNZD.V 1
HK50.V 307
NZDJPY.V 63
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.V 631K
EURUSD.V 15K
GBPCHF.V -9.9K
NZDCAD.V 7.9K
AUDCAD.V 6.1K
GBPUSD.V -15K
AUDNZD.V 6K
USDJPY.V 5.1K
USDCAD.V 1.5K
NZDUSD.V -894
EURJPY.V -2.1K
AUDUSD.V -986
GBPJPY.V -3.7K
AUDJPY.V 975
CHFJPY.V 515
EURAUD.V 3.1K
EURGBP.V -490
EURCAD.V 967
USDCHF.V 2.2K
GBPAUD.V 949
NZDCHF.V -3.5K
GBPCAD.V -22K
CADJPY.V 3.4K
EURNZD.V 931
AUDCHF.V 929
CADCHF.V 391
EURCHF.V 179
GBPNZD.V 69
HK50.V 2.9K
NZDJPY.V 117
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 226.91 USD
En kötü işlem: -7 039 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +110.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -192.66 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DBGMarkets-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025-03: 资金使用率170%

2025-07: 资金使用率130%， 趋势+

İnceleme yok
