İşlemler:
5 177
Kârla kapanan işlemler:
2 948 (56.94%)
Zararla kapanan işlemler:
2 229 (43.06%)
En iyi işlem:
1 226.91 USD
En kötü işlem:
-7 038.53 USD
Brüt kâr:
90 423.42 USD (1 868 039 pips)
Brüt zarar:
-78 129.70 USD (1 238 158 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (110.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 018.71 USD (13)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
70.48%
Maks. mevduat yükü:
4.36%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
92
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.12
Alış işlemleri:
3 093 (59.75%)
Satış işlemleri:
2 084 (40.25%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
2.37 USD
Ortalama kâr:
30.67 USD
Ortalama zarar:
-35.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
377 (-192.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 376.44 USD (5)
Aylık büyüme:
19.39%
Yıllık tahmin:
235.27%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
11 008.04 USD (26.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
53.82% (6 190.10 USD)
Varlığa göre:
5.11% (628.73 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.V
|2170
|EURUSD.V
|868
|GBPCHF.V
|449
|NZDCAD.V
|279
|AUDCAD.V
|240
|GBPUSD.V
|219
|AUDNZD.V
|179
|USDJPY.V
|156
|USDCAD.V
|89
|NZDUSD.V
|88
|EURJPY.V
|83
|AUDUSD.V
|67
|GBPJPY.V
|54
|AUDJPY.V
|30
|CHFJPY.V
|30
|EURAUD.V
|27
|EURGBP.V
|25
|EURCAD.V
|20
|USDCHF.V
|17
|GBPAUD.V
|16
|NZDCHF.V
|15
|GBPCAD.V
|14
|CADJPY.V
|12
|EURNZD.V
|9
|AUDCHF.V
|8
|CADCHF.V
|5
|EURCHF.V
|3
|GBPNZD.V
|2
|HK50.V
|2
|NZDJPY.V
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.V
|10K
|EURUSD.V
|-71
|GBPCHF.V
|-70
|NZDCAD.V
|477
|AUDCAD.V
|1.6K
|GBPUSD.V
|-1.1K
|AUDNZD.V
|229
|USDJPY.V
|3.9K
|USDCAD.V
|95
|NZDUSD.V
|638
|EURJPY.V
|-174
|AUDUSD.V
|-302
|GBPJPY.V
|-7
|AUDJPY.V
|203
|CHFJPY.V
|63
|EURAUD.V
|142
|EURGBP.V
|-111
|EURCAD.V
|-118
|USDCHF.V
|-223
|GBPAUD.V
|57
|NZDCHF.V
|-306
|GBPCAD.V
|-3.6K
|CADJPY.V
|121
|EURNZD.V
|32
|AUDCHF.V
|223
|CADCHF.V
|16
|EURCHF.V
|22
|GBPNZD.V
|1
|HK50.V
|307
|NZDJPY.V
|63
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.V
|631K
|EURUSD.V
|15K
|GBPCHF.V
|-9.9K
|NZDCAD.V
|7.9K
|AUDCAD.V
|6.1K
|GBPUSD.V
|-15K
|AUDNZD.V
|6K
|USDJPY.V
|5.1K
|USDCAD.V
|1.5K
|NZDUSD.V
|-894
|EURJPY.V
|-2.1K
|AUDUSD.V
|-986
|GBPJPY.V
|-3.7K
|AUDJPY.V
|975
|CHFJPY.V
|515
|EURAUD.V
|3.1K
|EURGBP.V
|-490
|EURCAD.V
|967
|USDCHF.V
|2.2K
|GBPAUD.V
|949
|NZDCHF.V
|-3.5K
|GBPCAD.V
|-22K
|CADJPY.V
|3.4K
|EURNZD.V
|931
|AUDCHF.V
|929
|CADCHF.V
|391
|EURCHF.V
|179
|GBPNZD.V
|69
|HK50.V
|2.9K
|NZDJPY.V
|117
En iyi işlem: +1 226.91 USD
En kötü işlem: -7 039 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +110.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -192.66 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DBGMarkets-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
2025-03: 资金使用率170%
2025-07: 资金使用率130%， 趋势+
