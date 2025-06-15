- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
632
Kârla kapanan işlemler:
209 (33.06%)
Zararla kapanan işlemler:
423 (66.93%)
En iyi işlem:
29 855.34 USD
En kötü işlem:
-13 771.66 USD
Brüt kâr:
440 547.19 USD (244 850 pips)
Brüt zarar:
-433 888.59 USD (237 461 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (14 219.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
32 266.05 USD (2)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
74.89%
Maks. mevduat yükü:
100.80%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.06
Alış işlemleri:
289 (45.73%)
Satış işlemleri:
343 (54.27%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
10.54 USD
Ortalama kâr:
2 107.88 USD
Ortalama zarar:
-1 025.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-18 420.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-30 518.44 USD (10)
Aylık büyüme:
-40.90%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 249.31 USD
Maksimum:
104 936.89 USD (49.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.64% (104 936.09 USD)
Varlığa göre:
12.59% (17 262.70 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|371
|XAGUSD
|165
|XNGUSD
|36
|USDJPY
|9
|EURUSD
|7
|GBPCAD
|5
|GBPJPY
|5
|CADJPY
|4
|EURJPY
|4
|AUDJPY
|4
|AUDUSD
|4
|GBPUSD
|3
|EURCAD
|3
|USDCHF
|3
|USDCAD
|3
|EURCHF
|2
|AUDCAD
|1
|XTIUSD
|1
|NZDUSD
|1
|EURAUD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|46K
|XAGUSD
|-31K
|XNGUSD
|-7.7K
|USDJPY
|-974
|EURUSD
|597
|GBPCAD
|-2
|GBPJPY
|206
|CADJPY
|108
|EURJPY
|-1.1K
|AUDJPY
|358
|AUDUSD
|-135
|GBPUSD
|-257
|EURCAD
|53
|USDCHF
|125
|USDCAD
|360
|EURCHF
|-18
|AUDCAD
|-1
|XTIUSD
|-209
|NZDUSD
|15
|EURAUD
|64
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|14K
|XAGUSD
|-3.9K
|XNGUSD
|-439
|USDJPY
|-2.3K
|EURUSD
|1.3K
|GBPCAD
|243
|GBPJPY
|-1.8K
|CADJPY
|254
|EURJPY
|-3.3K
|AUDJPY
|1.4K
|AUDUSD
|-187
|GBPUSD
|-175
|EURCAD
|440
|USDCHF
|148
|USDCAD
|1.1K
|EURCHF
|-55
|AUDCAD
|0
|XTIUSD
|-28
|NZDUSD
|24
|EURAUD
|218
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +29 855.34 USD
En kötü işlem: -13 772 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +14 219.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -18 420.58 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
VTMarkets-Live
|0.18 × 39
Darwinex-Live
|0.31 × 3774
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 453
Pepperstone-MT5-Live01
|1.11 × 146
TradeMaxGlobal-Live
|1.25 × 71
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.13 × 8
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 8
VantageFXInternational-Live
|2.65 × 43
TickmillUK-Live
|2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
|3.22 × 41
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
Swissquote-Server
|3.52 × 62
AdmiralMarkets-Live
|3.83 × 317
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.89 × 38
HFMarketsGlobal-Live1
|4.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
|4.20 × 5
Swing Trader
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 45 USD
7%
0
0
USD
USD
107K
USD
USD
41
0%
632
33%
75%
1.01
10.54
USD
USD
50%
1:200