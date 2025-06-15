SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Fjtrader9
Francisco Jose Caballero Navarro

Fjtrader9

Francisco Jose Caballero Navarro
0 inceleme
Güvenilirlik
41 hafta
0 / 0 USD
Ayda 45 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 7%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
632
Kârla kapanan işlemler:
209 (33.06%)
Zararla kapanan işlemler:
423 (66.93%)
En iyi işlem:
29 855.34 USD
En kötü işlem:
-13 771.66 USD
Brüt kâr:
440 547.19 USD (244 850 pips)
Brüt zarar:
-433 888.59 USD (237 461 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (14 219.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
32 266.05 USD (2)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
74.89%
Maks. mevduat yükü:
100.80%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.06
Alış işlemleri:
289 (45.73%)
Satış işlemleri:
343 (54.27%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
10.54 USD
Ortalama kâr:
2 107.88 USD
Ortalama zarar:
-1 025.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-18 420.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-30 518.44 USD (10)
Aylık büyüme:
-40.90%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 249.31 USD
Maksimum:
104 936.89 USD (49.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.64% (104 936.09 USD)
Varlığa göre:
12.59% (17 262.70 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 371
XAGUSD 165
XNGUSD 36
USDJPY 9
EURUSD 7
GBPCAD 5
GBPJPY 5
CADJPY 4
EURJPY 4
AUDJPY 4
AUDUSD 4
GBPUSD 3
EURCAD 3
USDCHF 3
USDCAD 3
EURCHF 2
AUDCAD 1
XTIUSD 1
NZDUSD 1
EURAUD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 46K
XAGUSD -31K
XNGUSD -7.7K
USDJPY -974
EURUSD 597
GBPCAD -2
GBPJPY 206
CADJPY 108
EURJPY -1.1K
AUDJPY 358
AUDUSD -135
GBPUSD -257
EURCAD 53
USDCHF 125
USDCAD 360
EURCHF -18
AUDCAD -1
XTIUSD -209
NZDUSD 15
EURAUD 64
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 14K
XAGUSD -3.9K
XNGUSD -439
USDJPY -2.3K
EURUSD 1.3K
GBPCAD 243
GBPJPY -1.8K
CADJPY 254
EURJPY -3.3K
AUDJPY 1.4K
AUDUSD -187
GBPUSD -175
EURCAD 440
USDCHF 148
USDCAD 1.1K
EURCHF -55
AUDCAD 0
XTIUSD -28
NZDUSD 24
EURAUD 218
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +29 855.34 USD
En kötü işlem: -13 772 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +14 219.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -18 420.58 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
OneRoyal-Server
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
Darwinex-Live
0.31 × 3774
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
Pepperstone-MT5-Live01
1.11 × 146
TradeMaxGlobal-Live
1.25 × 71
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.13 × 8
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
VantageFXInternational-Live
2.65 × 43
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.22 × 41
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
Swissquote-Server
3.52 × 62
AdmiralMarkets-Live
3.83 × 317
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
4.20 × 5
14 daha fazla...
Swing Trader
İnceleme yok
2025.06.15 21:21
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.67% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Fjtrader9
Ayda 45 USD
7%
0
0
USD
107K
USD
41
0%
632
33%
75%
1.01
10.54
USD
50%
1:200
Kopyala

