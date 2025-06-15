SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Vovi Terra 52
Khac Thang Trinh

Vovi Terra 52

Khac Thang Trinh
0 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 134%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
362
Kârla kapanan işlemler:
169 (46.68%)
Zararla kapanan işlemler:
193 (53.31%)
En iyi işlem:
76.94 USD
En kötü işlem:
-57.13 USD
Brüt kâr:
2 409.21 USD (3 422 898 pips)
Brüt zarar:
-1 897.65 USD (4 166 376 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (210.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
210.50 USD (13)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
52.39%
Maks. mevduat yükü:
30.17%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
1.57
Alış işlemleri:
223 (61.60%)
Satış işlemleri:
139 (38.40%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
1.41 USD
Ortalama kâr:
14.26 USD
Ortalama zarar:
-9.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-113.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-123.15 USD (9)
Aylık büyüme:
44.29%
Yıllık tahmin:
537.33%
Algo alım-satım:
79%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
123.98 USD
Maksimum:
326.09 USD (27.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
53.30% (325.61 USD)
Varlığa göre:
18.02% (61.54 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 220
BTCUSD 92
GBPUSD 32
EURUSD 18
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 654
BTCUSD -242
GBPUSD 58
EURUSD 41
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 403K
BTCUSD -1.1M
GBPUSD 2.3K
EURUSD 1.1K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +76.94 USD
En kötü işlem: -57 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +210.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -113.75 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5-4
0.57 × 736
Exness-MT5Real15
0.82 × 272
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Pepperstone-MT5-Live01
1.62 × 66
Exness-MT5Real12
1.73 × 63
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
OctaFX-Real2
3.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
3.34 × 311
Exness-MT5Real
3.87 × 31
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real7
4.86 × 70
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
Exness-MT5Real6
5.62 × 55
VantageInternational-Live
5.78 × 152
Exness-MT5Real3
5.92 × 36
11 daha fazla...
2025.09.29 06:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 16:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 16:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 14:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 10:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 12:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 09:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 02:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.31 05:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 10:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.14 06:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 16:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 12:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 14:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.08% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 03:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.16 05:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 02:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.22 22:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.17 01:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.17 00:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
