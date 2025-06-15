- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
362
Kârla kapanan işlemler:
169 (46.68%)
Zararla kapanan işlemler:
193 (53.31%)
En iyi işlem:
76.94 USD
En kötü işlem:
-57.13 USD
Brüt kâr:
2 409.21 USD (3 422 898 pips)
Brüt zarar:
-1 897.65 USD (4 166 376 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (210.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
210.50 USD (13)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
52.39%
Maks. mevduat yükü:
30.17%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
1.57
Alış işlemleri:
223 (61.60%)
Satış işlemleri:
139 (38.40%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
1.41 USD
Ortalama kâr:
14.26 USD
Ortalama zarar:
-9.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-113.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-123.15 USD (9)
Aylık büyüme:
44.29%
Yıllık tahmin:
537.33%
Algo alım-satım:
79%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
123.98 USD
Maksimum:
326.09 USD (27.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
53.30% (325.61 USD)
Varlığa göre:
18.02% (61.54 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|220
|BTCUSD
|92
|GBPUSD
|32
|EURUSD
|18
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|654
|BTCUSD
|-242
|GBPUSD
|58
|EURUSD
|41
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|403K
|BTCUSD
|-1.1M
|GBPUSD
|2.3K
|EURUSD
|1.1K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +76.94 USD
En kötü işlem: -57 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +210.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -113.75 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.57 × 736
|
Exness-MT5Real15
|0.82 × 272
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.90 × 21
|
FPMarketsLLC-Live
|1.13 × 53
|
ICTrading-MT5-4
|1.22 × 226
|
GOMarketsMU-Live
|1.50 × 26
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.62 × 66
|
Exness-MT5Real12
|1.73 × 63
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|3.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.34 × 311
|
Exness-MT5Real
|3.87 × 31
|
Exness-MT5Real11
|4.00 × 11
|
Exness-MT5Real7
|4.86 × 70
|
Ava-Real 1-MT5
|5.42 × 19
|
Exness-MT5Real6
|5.62 × 55
|
VantageInternational-Live
|5.78 × 152
|
Exness-MT5Real3
|5.92 × 36
Tracking...
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
134%
0
0
USD
USD
432
USD
USD
16
79%
362
46%
52%
1.26
1.41
USD
USD
53%
1:500