Xuan Dong Duong

MY SAVING 1

Xuan Dong Duong
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 21%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 011
Kârla kapanan işlemler:
728 (72.00%)
Zararla kapanan işlemler:
283 (27.99%)
En iyi işlem:
288.99 USD
En kötü işlem:
-440.00 USD
Brüt kâr:
8 241.31 USD (816 864 pips)
Brüt zarar:
-6 512.06 USD (236 566 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (56.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
540.92 USD (8)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
0.76%
Maks. mevduat yükü:
44.14%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
1.70
Alış işlemleri:
568 (56.18%)
Satış işlemleri:
443 (43.82%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
1.71 USD
Ortalama kâr:
11.32 USD
Ortalama zarar:
-23.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-25.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-688.83 USD (2)
Aylık büyüme:
-4.45%
Yıllık tahmin:
-53.97%
Algo alım-satım:
71%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 016.65 USD (22.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.16% (1 016.65 USD)
Varlığa göre:
13.33% (1 623.61 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDm 564
GBPUSDm 163
XAUUSDm 66
NZDCADm 65
AUDCADm 49
AUDUSDm 44
AUDNZDm 40
BTCUSDm 20
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDm 1.3K
GBPUSDm 535
XAUUSDm 339
NZDCADm -108
AUDCADm -549
AUDUSDm -152
AUDNZDm 51
BTCUSDm 311
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDm 18K
GBPUSDm -189
XAUUSDm 4.8K
NZDCADm -3.9K
AUDCADm -115
AUDUSDm -3.4K
AUDNZDm 694
BTCUSDm 564K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +288.99 USD
En kötü işlem: -440 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +56.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Tài khoản đầu tư dạng tiết kiệm của Dương Xuân Đông. Tôi hi vọng kiếm được lợi nhuận hàng tháng.
İnceleme yok
2025.07.07 07:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.18 10:23
No swaps are charged
2025.06.18 10:23
No swaps are charged
2025.06.17 07:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.14 16:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
