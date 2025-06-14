SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / HDMI 3CCY
Ki Yip Shek

HDMI 3CCY

Ki Yip Shek
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 45 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 48%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
788
Kârla kapanan işlemler:
661 (83.88%)
Zararla kapanan işlemler:
127 (16.12%)
En iyi işlem:
279.04 AUD
En kötü işlem:
-94.85 AUD
Brüt kâr:
9 033.93 AUD (86 004 pips)
Brüt zarar:
-3 281.88 AUD (38 971 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
52 (418.65 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
426.62 AUD (9)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
74.02%
Maks. mevduat yükü:
10.19%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
75
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
10.69
Alış işlemleri:
312 (39.59%)
Satış işlemleri:
476 (60.41%)
Kâr faktörü:
2.75
Beklenen getiri:
7.30 AUD
Ortalama kâr:
13.67 AUD
Ortalama zarar:
-25.84 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-473.53 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-473.53 AUD (11)
Aylık büyüme:
6.68%
Yıllık tahmin:
81.47%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 AUD
Maksimum:
537.87 AUD (3.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.03% (537.87 AUD)
Varlığa göre:
21.50% (2 703.67 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY+ 148
EURJPY+ 131
CHFJPY+ 99
GBPJPY+ 98
CADJPY+ 76
AUDJPY+ 60
AUDCAD+ 56
NZDJPY+ 42
EURUSD+ 26
NZDCAD+ 24
AUDNZD+ 18
AUDUSD+ 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY+ 887
EURJPY+ 708
CHFJPY+ 669
GBPJPY+ 630
CADJPY+ 339
AUDJPY+ 188
AUDCAD+ 448
NZDJPY+ 147
EURUSD+ 206
NZDCAD+ -137
AUDNZD+ 179
AUDUSD+ 114
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY+ 6.3K
EURJPY+ 7.7K
CHFJPY+ 8.2K
GBPJPY+ 7.3K
CADJPY+ 5.7K
AUDJPY+ 3.3K
AUDCAD+ 3.4K
NZDJPY+ 2.3K
EURUSD+ -114
NZDCAD+ -427
AUDNZD+ 2.8K
AUDUSD+ 882
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +279.04 AUD
En kötü işlem: -95 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +418.65 AUD
Maksimum ardışık zarar: -473.53 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UltimaMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.08.26 05:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.19 14:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.18 06:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.17 18:08
Share of trading days is too low
2025.06.17 18:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.14 15:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.14 15:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.14 15:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.14 15:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.14 15:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.