- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
788
Kârla kapanan işlemler:
661 (83.88%)
Zararla kapanan işlemler:
127 (16.12%)
En iyi işlem:
279.04 AUD
En kötü işlem:
-94.85 AUD
Brüt kâr:
9 033.93 AUD (86 004 pips)
Brüt zarar:
-3 281.88 AUD (38 971 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
52 (418.65 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
426.62 AUD (9)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
74.02%
Maks. mevduat yükü:
10.19%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
75
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
10.69
Alış işlemleri:
312 (39.59%)
Satış işlemleri:
476 (60.41%)
Kâr faktörü:
2.75
Beklenen getiri:
7.30 AUD
Ortalama kâr:
13.67 AUD
Ortalama zarar:
-25.84 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-473.53 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-473.53 AUD (11)
Aylık büyüme:
6.68%
Yıllık tahmin:
81.47%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 AUD
Maksimum:
537.87 AUD (3.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.03% (537.87 AUD)
Varlığa göre:
21.50% (2 703.67 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY+
|148
|EURJPY+
|131
|CHFJPY+
|99
|GBPJPY+
|98
|CADJPY+
|76
|AUDJPY+
|60
|AUDCAD+
|56
|NZDJPY+
|42
|EURUSD+
|26
|NZDCAD+
|24
|AUDNZD+
|18
|AUDUSD+
|10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY+
|887
|EURJPY+
|708
|CHFJPY+
|669
|GBPJPY+
|630
|CADJPY+
|339
|AUDJPY+
|188
|AUDCAD+
|448
|NZDJPY+
|147
|EURUSD+
|206
|NZDCAD+
|-137
|AUDNZD+
|179
|AUDUSD+
|114
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY+
|6.3K
|EURJPY+
|7.7K
|CHFJPY+
|8.2K
|GBPJPY+
|7.3K
|CADJPY+
|5.7K
|AUDJPY+
|3.3K
|AUDCAD+
|3.4K
|NZDJPY+
|2.3K
|EURUSD+
|-114
|NZDCAD+
|-427
|AUDNZD+
|2.8K
|AUDUSD+
|882
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +279.04 AUD
En kötü işlem: -95 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +418.65 AUD
Maksimum ardışık zarar: -473.53 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UltimaMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 45 USD
48%
0
0
USD
USD
18K
AUD
AUD
15
100%
788
83%
74%
2.75
7.30
AUD
AUD
22%
1:500