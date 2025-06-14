SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Link2s 1
AHMED MOHAMED ALY ISMAIL

Link2s 1

AHMED MOHAMED ALY ISMAIL
0 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 107%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
857
Kârla kapanan işlemler:
554 (64.64%)
Zararla kapanan işlemler:
303 (35.36%)
En iyi işlem:
161.06 USD
En kötü işlem:
-130.37 USD
Brüt kâr:
4 774.87 USD (209 461 pips)
Brüt zarar:
-4 023.97 USD (197 241 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (206.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
206.81 USD (29)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
94.23%
Maks. mevduat yükü:
65.66%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
70
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
1.13
Alış işlemleri:
442 (51.58%)
Satış işlemleri:
415 (48.42%)
Kâr faktörü:
1.19
Beklenen getiri:
0.88 USD
Ortalama kâr:
8.62 USD
Ortalama zarar:
-13.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-380.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-478.32 USD (18)
Aylık büyüme:
-22.73%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
666.08 USD (41.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.16% (666.08 USD)
Varlığa göre:
72.60% (917.42 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURGBP 262
GBPAUD 101
GBPNZD 77
NZDJPY 74
AUDUSD 69
EURAUD 45
NZDCAD 40
GBPCAD 37
EURUSD 33
EURCHF 29
AUDJPY 26
CHFJPY 20
EURCAD 14
USDCAD 12
USDCHF 5
USDJPY 5
GBPJPY 3
GBPUSD 2
NZDUSD 2
AUDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURGBP 12
GBPAUD 282
GBPNZD -67
NZDJPY 151
AUDUSD 208
EURAUD 7
NZDCAD -67
GBPCAD 42
EURUSD 116
EURCHF 18
AUDJPY 19
CHFJPY -14
EURCAD 22
USDCAD 15
USDCHF -18
USDJPY 4
GBPJPY 4
GBPUSD 1
NZDUSD 8
AUDCHF 9
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURGBP -5.9K
GBPAUD 8.5K
GBPNZD -12K
NZDJPY 8.8K
AUDUSD 7.6K
EURAUD 1K
NZDCAD -3.1K
GBPCAD 703
EURUSD 1.2K
EURCHF -38
AUDJPY 1.7K
CHFJPY -2.4K
EURCAD 3K
USDCAD 2.1K
USDCHF -1.5K
USDJPY 656
GBPJPY 569
GBPUSD 117
NZDUSD 777
AUDCHF 119
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +161.06 USD
En kötü işlem: -130 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +206.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -380.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.36 × 33
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
FPMarkets-Live
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.54 × 28
ICMarketsSC-Live19
0.54 × 28
ICMarketsSC-Live32
0.54 × 13
ICMarketsSC-Live05
0.56 × 118
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live18
0.77 × 381
ICMarketsSC-Live08
0.81 × 16
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live16
0.82 × 885
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 445
ICMarketsSC-Live23
0.95 × 12042
ICMarketsSC-Live26
0.96 × 731
ICMarketsSC-Live25
0.99 × 4704
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.07 × 27
ICMarketsSC-Live03
1.14 × 2030
85 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.02 16:29
No swaps are charged
2025.10.02 16:29
No swaps are charged
2025.10.02 16:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 16:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 12:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 22:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 21:33
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 08:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 02:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 23:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 21:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 15:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 14:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 09:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 07:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 02:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 21:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Link2s 1
Ayda 30 USD
107%
0
0
USD
1K
USD
16
100%
857
64%
94%
1.18
0.88
USD
73%
1:500
