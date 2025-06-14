- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
857
Kârla kapanan işlemler:
554 (64.64%)
Zararla kapanan işlemler:
303 (35.36%)
En iyi işlem:
161.06 USD
En kötü işlem:
-130.37 USD
Brüt kâr:
4 774.87 USD (209 461 pips)
Brüt zarar:
-4 023.97 USD (197 241 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (206.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
206.81 USD (29)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
94.23%
Maks. mevduat yükü:
65.66%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
70
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
1.13
Alış işlemleri:
442 (51.58%)
Satış işlemleri:
415 (48.42%)
Kâr faktörü:
1.19
Beklenen getiri:
0.88 USD
Ortalama kâr:
8.62 USD
Ortalama zarar:
-13.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-380.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-478.32 USD (18)
Aylık büyüme:
-22.73%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
666.08 USD (41.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.16% (666.08 USD)
Varlığa göre:
72.60% (917.42 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURGBP
|262
|GBPAUD
|101
|GBPNZD
|77
|NZDJPY
|74
|AUDUSD
|69
|EURAUD
|45
|NZDCAD
|40
|GBPCAD
|37
|EURUSD
|33
|EURCHF
|29
|AUDJPY
|26
|CHFJPY
|20
|EURCAD
|14
|USDCAD
|12
|USDCHF
|5
|USDJPY
|5
|GBPJPY
|3
|GBPUSD
|2
|NZDUSD
|2
|AUDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURGBP
|12
|GBPAUD
|282
|GBPNZD
|-67
|NZDJPY
|151
|AUDUSD
|208
|EURAUD
|7
|NZDCAD
|-67
|GBPCAD
|42
|EURUSD
|116
|EURCHF
|18
|AUDJPY
|19
|CHFJPY
|-14
|EURCAD
|22
|USDCAD
|15
|USDCHF
|-18
|USDJPY
|4
|GBPJPY
|4
|GBPUSD
|1
|NZDUSD
|8
|AUDCHF
|9
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURGBP
|-5.9K
|GBPAUD
|8.5K
|GBPNZD
|-12K
|NZDJPY
|8.8K
|AUDUSD
|7.6K
|EURAUD
|1K
|NZDCAD
|-3.1K
|GBPCAD
|703
|EURUSD
|1.2K
|EURCHF
|-38
|AUDJPY
|1.7K
|CHFJPY
|-2.4K
|EURCAD
|3K
|USDCAD
|2.1K
|USDCHF
|-1.5K
|USDJPY
|656
|GBPJPY
|569
|GBPUSD
|117
|NZDUSD
|777
|AUDCHF
|119
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +161.06 USD
En kötü işlem: -130 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +206.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -380.40 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.36 × 33
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.38 × 8
|
FPMarkets-Live
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.54 × 28
|
ICMarketsSC-Live19
|0.54 × 28
|
ICMarketsSC-Live32
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live05
|0.56 × 118
|
Exness-Real17
|0.64 × 22
|
ICMarketsSC-Live22
|0.70 × 145
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 226
|
ICMarketsSC-Live18
|0.77 × 381
|
ICMarketsSC-Live08
|0.81 × 16
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live16
|0.82 × 885
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
ICMarketsSC-Live09
|0.95 × 445
|
ICMarketsSC-Live23
|0.95 × 12042
|
ICMarketsSC-Live26
|0.96 × 731
|
ICMarketsSC-Live25
|0.99 × 4704
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|1.07 × 27
|
ICMarketsSC-Live03
|1.14 × 2030
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
107%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
16
100%
857
64%
94%
1.18
0.88
USD
USD
73%
1:500