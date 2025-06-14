- Büyüme
İşlemler:
1 210
Kârla kapanan işlemler:
1 194 (98.67%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (1.32%)
En iyi işlem:
9.60 SGD
En kötü işlem:
-400.15 SGD
Brüt kâr:
1 718.13 SGD (89 862 pips)
Brüt zarar:
-1 786.49 SGD (25 555 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
831 (1 049.92 SGD)
Maksimum ardışık kâr:
1 049.92 SGD (831)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
99.89%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.05
Alış işlemleri:
701 (57.93%)
Satış işlemleri:
509 (42.07%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-0.06 SGD
Ortalama kâr:
1.44 SGD
Ortalama zarar:
-111.66 SGD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-125.62 SGD)
Maksimum ardışık zarar:
-745.04 SGD (2)
Aylık büyüme:
0.75%
Yıllık tahmin:
9.08%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
302.37 SGD
Maksimum:
1 371.51 SGD (29.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.15% (1 371.51 SGD)
Varlığa göre:
42.28% (4 781.14 SGD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|293
|EURUSD
|268
|USDCHF
|231
|GBPUSD
|175
|EURCHF
|101
|EURGBP
|69
|AUDCAD
|56
|CADCHF
|12
|GBPCHF
|4
|EURJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|251
|EURUSD
|116
|USDCHF
|-878
|GBPUSD
|69
|EURCHF
|147
|EURGBP
|89
|AUDCAD
|125
|CADCHF
|21
|GBPCHF
|6
|EURJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|14K
|EURUSD
|11K
|USDCHF
|-782
|GBPUSD
|6.4K
|EURCHF
|8.6K
|EURGBP
|6.6K
|AUDCAD
|17K
|CADCHF
|1.7K
|GBPCHF
|505
|EURJPY
|34
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.60 SGD
En kötü işlem: -400 SGD
Maksimum ardışık kazanç: 831
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 049.92 SGD
Maksimum ardışık zarar: -125.62 SGD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Forex.comSG-Live 107" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
live trading - up to max 70% equity to avoid Forced Position Closure (correct leverage is 1:30)
İnceleme yok
