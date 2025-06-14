SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MasterHHo FC
Ng Harpin

MasterHHo FC

Ng Harpin
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 90 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 7%
Forex.comSG-Live 107
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 210
Kârla kapanan işlemler:
1 194 (98.67%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (1.32%)
En iyi işlem:
9.60 SGD
En kötü işlem:
-400.15 SGD
Brüt kâr:
1 718.13 SGD (89 862 pips)
Brüt zarar:
-1 786.49 SGD (25 555 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
831 (1 049.92 SGD)
Maksimum ardışık kâr:
1 049.92 SGD (831)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
99.89%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.05
Alış işlemleri:
701 (57.93%)
Satış işlemleri:
509 (42.07%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-0.06 SGD
Ortalama kâr:
1.44 SGD
Ortalama zarar:
-111.66 SGD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-125.62 SGD)
Maksimum ardışık zarar:
-745.04 SGD (2)
Aylık büyüme:
0.75%
Yıllık tahmin:
9.08%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
302.37 SGD
Maksimum:
1 371.51 SGD (29.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.15% (1 371.51 SGD)
Varlığa göre:
42.28% (4 781.14 SGD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 293
EURUSD 268
USDCHF 231
GBPUSD 175
EURCHF 101
EURGBP 69
AUDCAD 56
CADCHF 12
GBPCHF 4
EURJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 251
EURUSD 116
USDCHF -878
GBPUSD 69
EURCHF 147
EURGBP 89
AUDCAD 125
CADCHF 21
GBPCHF 6
EURJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 14K
EURUSD 11K
USDCHF -782
GBPUSD 6.4K
EURCHF 8.6K
EURGBP 6.6K
AUDCAD 17K
CADCHF 1.7K
GBPCHF 505
EURJPY 34
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.60 SGD
En kötü işlem: -400 SGD
Maksimum ardışık kazanç: 831
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 049.92 SGD
Maksimum ardışık zarar: -125.62 SGD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Forex.comSG-Live 107" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

live trading - up to max 70% equity to avoid Forced Position Closure (correct leverage is 1:30)
2025.09.11 22:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 21:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 13:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 04:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 04:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 23:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 12:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 19:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.41% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 06:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 19:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 08:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 07:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 16:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.15 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 08:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 13:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 13:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
