İşlemler:
755
Kârla kapanan işlemler:
689 (91.25%)
Zararla kapanan işlemler:
66 (8.74%)
En iyi işlem:
304.20 USD
En kötü işlem:
-86.27 USD
Brüt kâr:
7 060.72 USD (11 120 663 pips)
Brüt zarar:
-466.62 USD (1 827 729 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
289 (4 029.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 029.95 USD (289)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.60%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
95
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
76.44
Alış işlemleri:
515 (68.21%)
Satış işlemleri:
240 (31.79%)
Kâr faktörü:
15.13
Beklenen getiri:
8.73 USD
Ortalama kâr:
10.25 USD
Ortalama zarar:
-7.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-23.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-86.27 USD (1)
Aylık büyüme:
5.68%
Yıllık tahmin:
68.94%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.35 USD
Maksimum:
86.27 USD (0.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.62% (86.39 USD)
Varlığa göre:
36.21% (905.10 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|639
|ETHUSD
|19
|NZDUSD
|15
|XAUUSD
|12
|EURGBP
|12
|GBPUSD
|7
|EURUSD
|7
|USOIL
|7
|AUDUSD
|5
|USTEC
|4
|USDCHF
|4
|TSLA
|4
|AUDJPY
|3
|AUDCHF
|3
|AUDNZD
|2
|USDJPY
|2
|NZDCHF
|2
|AUDCAD
|1
|CADCHF
|1
|GBPNZD
|1
|XAGUSD
|1
|NZDCAD
|1
|DXY
|1
|MSFT
|1
|USDCAD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|3.1K
|ETHUSD
|1.3K
|NZDUSD
|395
|XAUUSD
|123
|EURGBP
|289
|GBPUSD
|80
|EURUSD
|92
|USOIL
|117
|AUDUSD
|41
|USTEC
|72
|USDCHF
|48
|TSLA
|240
|AUDJPY
|23
|AUDCHF
|453
|AUDNZD
|10
|USDJPY
|34
|NZDCHF
|45
|AUDCAD
|9
|CADCHF
|25
|GBPNZD
|6
|XAGUSD
|10
|NZDCAD
|11
|DXY
|19
|MSFT
|30
|USDCAD
|31
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|9M
|ETHUSD
|118K
|NZDUSD
|3.7K
|XAUUSD
|116K
|EURGBP
|1.3K
|GBPUSD
|1.4K
|EURUSD
|1.3K
|USOIL
|3.6K
|AUDUSD
|673
|USTEC
|65K
|USDCHF
|433
|TSLA
|2.9K
|AUDJPY
|702
|AUDCHF
|1.1K
|AUDNZD
|139
|USDJPY
|500
|NZDCHF
|200
|AUDCAD
|267
|CADCHF
|116
|GBPNZD
|226
|XAGUSD
|204
|NZDCAD
|163
|DXY
|555
|MSFT
|312
|USDCAD
|436
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +304.20 USD
En kötü işlem: -86 USD
Maksimum ardışık kazanç: 289
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +4 029.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -23.02 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 17
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.33 × 3
|
Exness-MT5Real7
|1.70 × 1637
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 2
|
Exness-MT5Real3
|4.04 × 911
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.32 × 57
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
XMGlobal-MT5 4
|5.29 × 65
|
Exness-MT5Real
|5.54 × 520
|
Exness-MT5Real15
|5.68 × 499
|
RoboForex-ECN
|6.50 × 169
|
Exness-MT5Real6
|6.54 × 76
|
RoboForex-Pro
|13.00 × 2
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 13
|15.25 × 12
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
|
JunoMarkets-Server
|17.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|19.29 × 235
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Live Streaming of this signal is here :
https://www.tiktok.com/@badranayaarmy/live
BTCUSD specialized EA, minimum starting balance is 10000 usd (standard account).
on this account, EA trade BTCusd only, other pairs is not traded by EA.
you can use this EA (rent or buy): at https://www.mql5.com/en/market/product/141426
İnceleme yok