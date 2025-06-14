SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / The Target TT Anti Mainstream
Syarif Nur Arief

The Target TT Anti Mainstream

Syarif Nur Arief
0 inceleme
Güvenilirlik
76 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 83%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
755
Kârla kapanan işlemler:
689 (91.25%)
Zararla kapanan işlemler:
66 (8.74%)
En iyi işlem:
304.20 USD
En kötü işlem:
-86.27 USD
Brüt kâr:
7 060.72 USD (11 120 663 pips)
Brüt zarar:
-466.62 USD (1 827 729 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
289 (4 029.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 029.95 USD (289)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.60%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
95
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
76.44
Alış işlemleri:
515 (68.21%)
Satış işlemleri:
240 (31.79%)
Kâr faktörü:
15.13
Beklenen getiri:
8.73 USD
Ortalama kâr:
10.25 USD
Ortalama zarar:
-7.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-23.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-86.27 USD (1)
Aylık büyüme:
5.68%
Yıllık tahmin:
68.94%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.35 USD
Maksimum:
86.27 USD (0.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.62% (86.39 USD)
Varlığa göre:
36.21% (905.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 639
ETHUSD 19
NZDUSD 15
XAUUSD 12
EURGBP 12
GBPUSD 7
EURUSD 7
USOIL 7
AUDUSD 5
USTEC 4
USDCHF 4
TSLA 4
AUDJPY 3
AUDCHF 3
AUDNZD 2
USDJPY 2
NZDCHF 2
AUDCAD 1
CADCHF 1
GBPNZD 1
XAGUSD 1
NZDCAD 1
DXY 1
MSFT 1
USDCAD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 3.1K
ETHUSD 1.3K
NZDUSD 395
XAUUSD 123
EURGBP 289
GBPUSD 80
EURUSD 92
USOIL 117
AUDUSD 41
USTEC 72
USDCHF 48
TSLA 240
AUDJPY 23
AUDCHF 453
AUDNZD 10
USDJPY 34
NZDCHF 45
AUDCAD 9
CADCHF 25
GBPNZD 6
XAGUSD 10
NZDCAD 11
DXY 19
MSFT 30
USDCAD 31
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 9M
ETHUSD 118K
NZDUSD 3.7K
XAUUSD 116K
EURGBP 1.3K
GBPUSD 1.4K
EURUSD 1.3K
USOIL 3.6K
AUDUSD 673
USTEC 65K
USDCHF 433
TSLA 2.9K
AUDJPY 702
AUDCHF 1.1K
AUDNZD 139
USDJPY 500
NZDCHF 200
AUDCAD 267
CADCHF 116
GBPNZD 226
XAGUSD 204
NZDCAD 163
DXY 555
MSFT 312
USDCAD 436
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +304.20 USD
En kötü işlem: -86 USD
Maksimum ardışık kazanç: 289
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +4 029.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -23.02 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 17
VantageInternational-Live
0.50 × 24
Pepperstone-MT5-Live01
1.33 × 3
Exness-MT5Real7
1.70 × 1637
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 2
Exness-MT5Real3
4.04 × 911
ICMarketsSC-MT5-2
4.32 × 57
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
XMGlobal-MT5 4
5.29 × 65
Exness-MT5Real
5.54 × 520
Exness-MT5Real15
5.68 × 499
RoboForex-ECN
6.50 × 169
Exness-MT5Real6
6.54 × 76
RoboForex-Pro
13.00 × 2
FxPro-MT5
14.00 × 3
XMGlobal-MT5 13
15.25 × 12
VTMarkets-Live
15.67 × 3
JunoMarkets-Server
17.00 × 2
Exness-MT5Real8
19.29 × 235
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Live Streaming of this signal is here :

https://www.tiktok.com/@badranayaarmy/live


BTCUSD specialized EA, minimum starting balance is 10000 usd (standard account).

on this account, EA trade BTCusd only, other pairs is not traded by EA.

you can use this EA (rent or buy): at https://www.mql5.com/en/market/product/141426

İnceleme yok
2025.09.27 18:51
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 16:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 12:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 23:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 09:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 08:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 08:38
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.09.04 08:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.10 00:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.17 01:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 07:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 17:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 16:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 15:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 11:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 10:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.14 03:13
No swaps are charged on the signal account
2025.06.14 03:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
