Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
İşlemler:
691
Kârla kapanan işlemler:
670 (96.96%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (3.04%)
En iyi işlem:
969.54 USD
En kötü işlem:
-692.78 USD
Brüt kâr:
14 657.21 USD (4 635 774 pips)
Brüt zarar:
-1 992.62 USD (173 562 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
165 (936.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 523.49 USD (131)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
98.96%
Maks. mevduat yükü:
27.79%
En son işlem:
35 dakika önce
Hafta başına işlemler:
55
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
18.28
Alış işlemleri:
568 (82.20%)
Satış işlemleri:
123 (17.80%)
Kâr faktörü:
7.36
Beklenen getiri:
18.33 USD
Ortalama kâr:
21.88 USD
Ortalama zarar:
-94.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-190.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-692.78 USD (1)
Aylık büyüme:
104.67%
Yıllık tahmin:
1 270.06%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
55.17 USD
Maksimum:
692.78 USD (9.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.61% (190.53 USD)
Varlığa göre:
78.62% (1 848.95 USD)
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|662
|BTCUSD
|3
|XAGUSD
|2
|USDCHF
|1
|EURUSD
|1
|ETHUSD
|1
|XRPUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|13K
|BTCUSD
|-3
|XAGUSD
|5
|USDCHF
|5
|EURUSD
|-8
|ETHUSD
|0
|XRPUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|891K
|BTCUSD
|-30K
|XAGUSD
|103
|USDCHF
|389
|EURUSD
|-832
|ETHUSD
|39
|XRPUSD
|208
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
En iyi işlem: +969.54 USD
En kötü işlem: -693 USD
Maksimum ardışık kazanç: 131
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +936.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -190.53 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real25
|0.42 × 367
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.94 × 618
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
OctaFX-Real2
|1.32 × 505
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real
|1.42 × 182
|
Alpari-MT5
|1.42 × 417
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.46 × 56
|
VantageInternational-Live
|2.17 × 41
|
ICMarketsSC-MT5
|2.39 × 135
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 84
|
ZeroMarkets-Live
|4.48 × 450
|
XMTrading-MT5 3
|5.69 × 444
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
RoboForex-Pro
|7.30 × 722
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|11.75 × 475
