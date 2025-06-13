SinyallerBölümler
Anom Trijayanto

LEXIRON

Anom Trijayanto
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 37%
OctaFX-Real2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
691
Kârla kapanan işlemler:
670 (96.96%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (3.04%)
En iyi işlem:
969.54 USD
En kötü işlem:
-692.78 USD
Brüt kâr:
14 657.21 USD (4 635 774 pips)
Brüt zarar:
-1 992.62 USD (173 562 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
165 (936.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 523.49 USD (131)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
98.96%
Maks. mevduat yükü:
27.79%
En son işlem:
35 dakika önce
Hafta başına işlemler:
55
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
18.28
Alış işlemleri:
568 (82.20%)
Satış işlemleri:
123 (17.80%)
Kâr faktörü:
7.36
Beklenen getiri:
18.33 USD
Ortalama kâr:
21.88 USD
Ortalama zarar:
-94.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-190.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-692.78 USD (1)
Aylık büyüme:
104.67%
Yıllık tahmin:
1 270.06%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
55.17 USD
Maksimum:
692.78 USD (9.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.61% (190.53 USD)
Varlığa göre:
78.62% (1 848.95 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 662
BTCUSD 3
XAGUSD 2
USDCHF 1
EURUSD 1
ETHUSD 1
XRPUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 13K
BTCUSD -3
XAGUSD 5
USDCHF 5
EURUSD -8
ETHUSD 0
XRPUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 891K
BTCUSD -30K
XAGUSD 103
USDCHF 389
EURUSD -832
ETHUSD 39
XRPUSD 208
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +969.54 USD
En kötü işlem: -693 USD
Maksimum ardışık kazanç: 131
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +936.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -190.53 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarkets-Live
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.42 × 367
ICMarketsSC-MT5-2
0.94 × 618
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
OctaFX-Real2
1.32 × 505
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
OctaFX-Real
1.42 × 182
Alpari-MT5
1.42 × 417
ICMarketsSC-MT5-4
1.46 × 56
VantageInternational-Live
2.17 × 41
ICMarketsSC-MT5
2.39 × 135
FusionMarkets-Live
2.45 × 84
ZeroMarkets-Live
4.48 × 450
XMTrading-MT5 3
5.69 × 444
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
FBS-Real
7.25 × 4
RoboForex-Pro
7.30 × 722
Deriv-Server
10.67 × 6
FXGT-Live
11.75 × 475
İnceleme yok
2025.10.10 11:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 08:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.12 16:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 15:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 00:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.05 13:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 13:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 14:14
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 09:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 08:42
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 18:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 05:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 03:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 01:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 00:51
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 22:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
LEXIRON
Ayda 30 USD
37%
0
0
USD
11K
USD
22
0%
691
96%
99%
7.35
18.33
USD
79%
1:500
Kopyala

