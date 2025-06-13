- Büyüme
İşlemler:
402
Kârla kapanan işlemler:
292 (72.63%)
Zararla kapanan işlemler:
110 (27.36%)
En iyi işlem:
200.33 USD
En kötü işlem:
-254.07 USD
Brüt kâr:
9 283.32 USD (946 704 pips)
Brüt zarar:
-6 255.84 USD (738 274 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (654.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
693.23 USD (12)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
17.03%
Maks. mevduat yükü:
49.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
3.70
Alış işlemleri:
173 (43.03%)
Satış işlemleri:
229 (56.97%)
Kâr faktörü:
1.48
Beklenen getiri:
7.53 USD
Ortalama kâr:
31.79 USD
Ortalama zarar:
-56.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-789.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-789.33 USD (11)
Aylık büyüme:
18.94%
Yıllık tahmin:
229.76%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.41 USD
Maksimum:
817.35 USD (28.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.79% (817.35 USD)
Varlığa göre:
36.91% (1 258.62 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|402
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|208K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
En iyi işlem: +200.33 USD
En kötü işlem: -254 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +654.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -789.33 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 7
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
İnceleme yok
