İşlemler:
261
Kârla kapanan işlemler:
126 (48.27%)
Zararla kapanan işlemler:
135 (51.72%)
En iyi işlem:
193.20 USD
En kötü işlem:
-284.76 USD
Brüt kâr:
4 772.15 USD (779 522 pips)
Brüt zarar:
-6 528.97 USD (700 755 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (442.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
442.10 USD (10)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
71.03%
Maks. mevduat yükü:
48.78%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
-0.70
Alış işlemleri:
108 (41.38%)
Satış işlemleri:
153 (58.62%)
Kâr faktörü:
0.73
Beklenen getiri:
-6.73 USD
Ortalama kâr:
37.87 USD
Ortalama zarar:
-48.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-568.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-568.44 USD (9)
Aylık büyüme:
10.22%
Yıllık tahmin:
123.98%
Algo alım-satım:
20%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 502.95 USD
Maksimum:
2 502.95 USD (83.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
81.23% (2 502.95 USD)
Varlığa göre:
19.49% (408.08 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|118
|NQ100.R
|107
|GBPJPY
|8
|GBPUSD
|8
|EURJPY
|4
|USDJPY
|4
|CHFJPY
|4
|AUDJPY
|3
|USDCHF
|2
|EURCHF
|1
|CADJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-2.4K
|NQ100.R
|574
|GBPJPY
|7
|GBPUSD
|8
|EURJPY
|61
|USDJPY
|-71
|CHFJPY
|-41
|AUDJPY
|34
|USDCHF
|12
|EURCHF
|2
|CADJPY
|45
|NZDJPY
|50
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-80K
|NQ100.R
|155K
|GBPJPY
|452
|GBPUSD
|1.6K
|EURJPY
|1.8K
|USDJPY
|-1.7K
|CHFJPY
|-962
|AUDJPY
|1.1K
|USDCHF
|172
|EURCHF
|51
|CADJPY
|1K
|NZDJPY
|1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +193.20 USD
En kötü işlem: -285 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +442.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -568.44 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 21
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 11
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-70%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
23
20%
261
48%
71%
0.73
-6.73
USD
USD
81%
1:50