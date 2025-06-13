SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GiftBroker
Lingga Meydiansyah Saripudin

GiftBroker

Lingga Meydiansyah Saripudin
0 inceleme
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -70%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
261
Kârla kapanan işlemler:
126 (48.27%)
Zararla kapanan işlemler:
135 (51.72%)
En iyi işlem:
193.20 USD
En kötü işlem:
-284.76 USD
Brüt kâr:
4 772.15 USD (779 522 pips)
Brüt zarar:
-6 528.97 USD (700 755 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (442.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
442.10 USD (10)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
71.03%
Maks. mevduat yükü:
48.78%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
-0.70
Alış işlemleri:
108 (41.38%)
Satış işlemleri:
153 (58.62%)
Kâr faktörü:
0.73
Beklenen getiri:
-6.73 USD
Ortalama kâr:
37.87 USD
Ortalama zarar:
-48.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-568.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-568.44 USD (9)
Aylık büyüme:
10.22%
Yıllık tahmin:
123.98%
Algo alım-satım:
20%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 502.95 USD
Maksimum:
2 502.95 USD (83.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
81.23% (2 502.95 USD)
Varlığa göre:
19.49% (408.08 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 118
NQ100.R 107
GBPJPY 8
GBPUSD 8
EURJPY 4
USDJPY 4
CHFJPY 4
AUDJPY 3
USDCHF 2
EURCHF 1
CADJPY 1
NZDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -2.4K
NQ100.R 574
GBPJPY 7
GBPUSD 8
EURJPY 61
USDJPY -71
CHFJPY -41
AUDJPY 34
USDCHF 12
EURCHF 2
CADJPY 45
NZDJPY 50
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -80K
NQ100.R 155K
GBPJPY 452
GBPUSD 1.6K
EURJPY 1.8K
USDJPY -1.7K
CHFJPY -962
AUDJPY 1.1K
USDCHF 172
EURCHF 51
CADJPY 1K
NZDJPY 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +193.20 USD
En kötü işlem: -285 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +442.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -568.44 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 21
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
OctaFX-Demo
0.00 × 11
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
305 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.04 10:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 14:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 10:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.22 15:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.14 00:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.10 01:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.18 05:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.13 15:48
Share of trading days is too low
2025.06.13 15:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.13 08:36
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 08:36
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 08:36
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.13 08:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.13 08:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GiftBroker
Ayda 30 USD
-70%
0
0
USD
1.6K
USD
23
20%
261
48%
71%
0.73
-6.73
USD
81%
1:50
