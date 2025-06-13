- Büyüme
İşlemler:
94
Kârla kapanan işlemler:
84 (89.36%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (10.64%)
En iyi işlem:
38.61 USD
En kötü işlem:
-86.18 USD
Brüt kâr:
1 032.17 USD (93 038 pips)
Brüt zarar:
-665.94 USD (40 951 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (270.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
270.20 USD (19)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
0.06%
Maks. mevduat yükü:
54.94%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
2.35
Alış işlemleri:
50 (53.19%)
Satış işlemleri:
44 (46.81%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
3.90 USD
Ortalama kâr:
12.29 USD
Ortalama zarar:
-66.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-86.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-86.18 USD (1)
Aylık büyüme:
10.75%
Yıllık tahmin:
130.44%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.37 USD
Maksimum:
156.09 USD (21.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.71% (154.55 USD)
Varlığa göre:
13.52% (54.08 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|94
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|366
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|52K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +38.61 USD
En kötü işlem: -86 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +270.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -86.18 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real8
|12.09 × 4221
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
İnceleme yok
