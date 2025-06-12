SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / BREAK150
Valentin Woite

BREAK150

Valentin Woite
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 90 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 58%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
153
Kârla kapanan işlemler:
122 (79.73%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (20.26%)
En iyi işlem:
137.23 EUR
En kötü işlem:
-65.88 EUR
Brüt kâr:
988.67 EUR (20 921 pips)
Brüt zarar:
-397.63 EUR (21 419 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (17.29 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
202.60 EUR (13)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
17.94%
Maks. mevduat yükü:
43.70%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
8.97
Alış işlemleri:
83 (54.25%)
Satış işlemleri:
70 (45.75%)
Kâr faktörü:
2.49
Beklenen getiri:
3.86 EUR
Ortalama kâr:
8.10 EUR
Ortalama zarar:
-12.83 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-19.73 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-65.88 EUR (1)
Aylık büyüme:
19.70%
Yıllık tahmin:
239.05%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
39.92 EUR
Maksimum:
65.88 EUR (52.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.30% (65.88 EUR)
Varlığa göre:
52.01% (64.68 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 64
USDCHF 23
USDJPY 17
GBPUSD 15
EURGBP 12
USDCAD 10
AUDUSD 7
NZDUSD 3
EURCHF 1
CADCHF 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 671
USDCHF -6
USDJPY 6
GBPUSD 0
EURGBP 7
USDCAD 2
AUDUSD 0
NZDUSD -4
EURCHF -3
CADCHF 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 1.5K
USDCHF -1.6K
USDJPY -146
GBPUSD -236
EURGBP 513
USDCAD 163
AUDUSD -63
NZDUSD -369
EURCHF -221
CADCHF -34
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +137.23 EUR
En kötü işlem: -66 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +17.29 EUR
Maksimum ardışık zarar: -19.73 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 5
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
ACYSecurities-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 37
RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 12
Tickmill-Live10
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 11
ICMarkets-Live04
0.00 × 4
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live11
0.09 × 22
ATCBrokers-Live 1
0.10 × 153
ICMarkets-Live02
0.15 × 68
ICMarketsSC-Live26
0.15 × 52
Alpari-Pro.ECN
0.19 × 21
VantageFXInternational-Live 2
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live27
0.33 × 246
FusionMarkets-Live
0.67 × 3
FBS-Real-10
0.86 × 7
FBS-Real-6
0.88 × 8
ICMarketsSC-Live31
0.96 × 28
BlackBullMarkets-Live
1.08 × 465
10 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.23 09:44
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.85% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 03:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 01:51
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.63% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 06:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.26 06:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 05:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.08 00:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 09:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 00:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 23:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 22:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.23 14:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 15:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.18 18:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.13 01:18
Share of trading days is too low
2025.06.13 01:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.13 00:18
Share of trading days is too low
2025.06.13 00:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.12 21:12
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BREAK150
Ayda 90 USD
58%
0
0
USD
2.6K
EUR
15
100%
153
79%
18%
2.48
3.86
EUR
52%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.