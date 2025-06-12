- Büyüme
İşlemler:
153
Kârla kapanan işlemler:
122 (79.73%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (20.26%)
En iyi işlem:
137.23 EUR
En kötü işlem:
-65.88 EUR
Brüt kâr:
988.67 EUR (20 921 pips)
Brüt zarar:
-397.63 EUR (21 419 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (17.29 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
202.60 EUR (13)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
17.94%
Maks. mevduat yükü:
43.70%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
8.97
Alış işlemleri:
83 (54.25%)
Satış işlemleri:
70 (45.75%)
Kâr faktörü:
2.49
Beklenen getiri:
3.86 EUR
Ortalama kâr:
8.10 EUR
Ortalama zarar:
-12.83 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-19.73 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-65.88 EUR (1)
Aylık büyüme:
19.70%
Yıllık tahmin:
239.05%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
39.92 EUR
Maksimum:
65.88 EUR (52.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.30% (65.88 EUR)
Varlığa göre:
52.01% (64.68 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|64
|USDCHF
|23
|USDJPY
|17
|GBPUSD
|15
|EURGBP
|12
|USDCAD
|10
|AUDUSD
|7
|NZDUSD
|3
|EURCHF
|1
|CADCHF
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|671
|USDCHF
|-6
|USDJPY
|6
|GBPUSD
|0
|EURGBP
|7
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|0
|NZDUSD
|-4
|EURCHF
|-3
|CADCHF
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|1.5K
|USDCHF
|-1.6K
|USDJPY
|-146
|GBPUSD
|-236
|EURGBP
|513
|USDCAD
|163
|AUDUSD
|-63
|NZDUSD
|-369
|EURCHF
|-221
|CADCHF
|-34
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +137.23 EUR
En kötü işlem: -66 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +17.29 EUR
Maksimum ardışık zarar: -19.73 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 37
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 12
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live11
|0.09 × 22
|
ATCBrokers-Live 1
|0.10 × 153
|
ICMarkets-Live02
|0.15 × 68
|
ICMarketsSC-Live26
|0.15 × 52
|
Alpari-Pro.ECN
|0.19 × 21
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.22 × 9
|
ICMarketsSC-Live27
|0.33 × 246
|
FusionMarkets-Live
|0.67 × 3
|
FBS-Real-10
|0.86 × 7
|
FBS-Real-6
|0.88 × 8
|
ICMarketsSC-Live31
|0.96 × 28
|
BlackBullMarkets-Live
|1.08 × 465
