Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTimeFXTM-ECN 0.00 × 5 VantageInternational-Live 22 0.00 × 1 EGlobal-Cent4 0.00 × 2 Pepperstone-Edge02 0.00 × 3 ACYSecurities-Live 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live22 0.00 × 37 RoboForex-ECN-2 0.00 × 14 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 12 Tickmill-Live10 0.00 × 1 VantageFXInternational-Live 4 0.00 × 11 ICMarkets-Live04 0.00 × 4 ICMarkets-Live09 0.00 × 1 UniverseWheel-Live 0.00 × 16 ICMarketsSC-Live11 0.09 × 22 ATCBrokers-Live 1 0.10 × 153 ICMarkets-Live02 0.15 × 68 ICMarketsSC-Live26 0.15 × 52 Alpari-Pro.ECN 0.19 × 21 VantageFXInternational-Live 2 0.22 × 9 ICMarketsSC-Live27 0.33 × 246 FusionMarkets-Live 0.67 × 3 FBS-Real-10 0.86 × 7 FBS-Real-6 0.88 × 8 ICMarketsSC-Live31 0.96 × 28 BlackBullMarkets-Live 1.08 × 465