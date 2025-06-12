SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Maxagf Scalper Exness
Pedro Maniglia

Maxagf Scalper Exness

Pedro Maniglia
0 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 41%
Exness-MT5Real11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
58
Kârla kapanan işlemler:
45 (77.58%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (22.41%)
En iyi işlem:
24.90 USD
En kötü işlem:
-74.60 USD
Brüt kâr:
392.30 USD (4 141 pips)
Brüt zarar:
-317.60 USD (3 166 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (99.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
99.00 USD (12)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
24.77%
Maks. mevduat yükü:
112.38%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
0.93
Alış işlemleri:
40 (68.97%)
Satış işlemleri:
18 (31.03%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
1.29 USD
Ortalama kâr:
8.72 USD
Ortalama zarar:
-24.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-80.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-80.30 USD (2)
Aylık büyüme:
20.19%
Yıllık tahmin:
244.93%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
37.50 USD
Maksimum:
80.30 USD (22.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.71% (80.20 USD)
Varlığa göre:
87.49% (144.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 58
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 75
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 975
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +24.90 USD
En kötü işlem: -75 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +99.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -80.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.86 × 77
Exness-MT5Real6
1.00 × 1
ZeroMarkets-Live-1
1.50 × 2
Exness-MT5Real11
1.67 × 9
DerivBVI-Server
3.00 × 6
DerivVU-Server
3.00 × 6
HFMarketsGlobal-Live4
4.00 × 3
DerivSVG-Server
4.48 × 23
DerivSVG-Server-02
6.00 × 10
İnceleme yok
2025.08.19 07:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.15 15:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 15:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.15 14:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.14 19:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 16:22
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 13:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 09:58
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 23:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 22:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 20:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 14:16
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 13:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 07:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 01:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 15:48
High current drawdown in 69% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 15:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.08 09:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 07:58
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 04:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Maxagf Scalper Exness
Ayda 100 USD
41%
0
0
USD
232
USD
16
0%
58
77%
25%
1.23
1.29
USD
87%
1:500
Kopyala

