İşlemler:
58
Kârla kapanan işlemler:
45 (77.58%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (22.41%)
En iyi işlem:
24.90 USD
En kötü işlem:
-74.60 USD
Brüt kâr:
392.30 USD (4 141 pips)
Brüt zarar:
-317.60 USD (3 166 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (99.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
99.00 USD (12)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
24.77%
Maks. mevduat yükü:
112.38%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
0.93
Alış işlemleri:
40 (68.97%)
Satış işlemleri:
18 (31.03%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
1.29 USD
Ortalama kâr:
8.72 USD
Ortalama zarar:
-24.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-80.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-80.30 USD (2)
Aylık büyüme:
20.19%
Yıllık tahmin:
244.93%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
37.50 USD
Maksimum:
80.30 USD (22.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.71% (80.20 USD)
Varlığa göre:
87.49% (144.10 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|58
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|75
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|975
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +24.90 USD
En kötü işlem: -75 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +99.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -80.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.86 × 77
|
Exness-MT5Real6
|1.00 × 1
|
ZeroMarkets-Live-1
|1.50 × 2
|
Exness-MT5Real11
|1.67 × 9
|
DerivBVI-Server
|3.00 × 6
|
DerivVU-Server
|3.00 × 6
|
HFMarketsGlobal-Live4
|4.00 × 3
|
DerivSVG-Server
|4.48 × 23
|
DerivSVG-Server-02
|6.00 × 10
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
41%
0
0
USD
USD
232
USD
USD
16
0%
58
77%
25%
1.23
1.29
USD
USD
87%
1:500