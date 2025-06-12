- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
71
Kârla kapanan işlemler:
69 (97.18%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (2.82%)
En iyi işlem:
8.01 USD
En kötü işlem:
-39.30 USD
Brüt kâr:
200.37 USD (134 618 pips)
Brüt zarar:
-85.92 USD (78 338 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (73.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
73.69 USD (40)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
2.52%
Maks. mevduat yükü:
23.88%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
46 dakika
Düzelme faktörü:
2.90
Alış işlemleri:
38 (53.52%)
Satış işlemleri:
33 (46.48%)
Kâr faktörü:
2.33
Beklenen getiri:
1.61 USD
Ortalama kâr:
2.90 USD
Ortalama zarar:
-42.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-39.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-39.30 USD (1)
Aylık büyüme:
42.00%
Yıllık tahmin:
509.63%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.07 USD
Maksimum:
39.50 USD (23.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.04% (39.37 USD)
Varlığa göre:
38.91% (54.45 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|71
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|114
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|56K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.01 USD
En kötü işlem: -39 USD
Maksimum ardışık kazanç: 40
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +73.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -39.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Scalping
I recommend an account with a narrow spread
Planned return of 10% per month
Recommended broker https://rbfxdirect.com/ru/lk/?a=fnjf
My Telegram Channel https://t.me/+Kj7YTQiX3AUyYzFi
İnceleme yok
