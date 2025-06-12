SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / EA Gold
Elvira Zalalutdinova

EA Gold

Elvira Zalalutdinova
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 126%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
71
Kârla kapanan işlemler:
69 (97.18%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (2.82%)
En iyi işlem:
8.01 USD
En kötü işlem:
-39.30 USD
Brüt kâr:
200.37 USD (134 618 pips)
Brüt zarar:
-85.92 USD (78 338 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (73.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
73.69 USD (40)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
2.52%
Maks. mevduat yükü:
23.88%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
46 dakika
Düzelme faktörü:
2.90
Alış işlemleri:
38 (53.52%)
Satış işlemleri:
33 (46.48%)
Kâr faktörü:
2.33
Beklenen getiri:
1.61 USD
Ortalama kâr:
2.90 USD
Ortalama zarar:
-42.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-39.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-39.30 USD (1)
Aylık büyüme:
42.00%
Yıllık tahmin:
509.63%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.07 USD
Maksimum:
39.50 USD (23.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.04% (39.37 USD)
Varlığa göre:
38.91% (54.45 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 71
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 114
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 56K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.01 USD
En kötü işlem: -39 USD
Maksimum ardışık kazanç: 40
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +73.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -39.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTindex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
Scalping
I recommend an account with a narrow spread
Planned return of 10% per month

Recommended broker https://rbfxdirect.com/ru/lk/?a=fnjf


My Telegram Channel https://t.me/+Kj7YTQiX3AUyYzFi


2025.08.05 15:48
No swaps are charged
2025.08.05 15:48
No swaps are charged
2025.08.05 13:48
No swaps are charged on the signal account
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.04 16:11
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 06:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 12:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 10:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 09:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 05:55
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 06:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.29 22:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.12 15:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.12 15:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.