İşlemler:
139
Kârla kapanan işlemler:
102 (73.38%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (26.62%)
En iyi işlem:
245.33 HKD
En kötü işlem:
-409.47 HKD
Brüt kâr:
13 342.28 HKD (28 659 pips)
Brüt zarar:
-8 360.78 HKD (18 856 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (2 987.34 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
2 987.34 HKD (18)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
2.28%
Maks. mevduat yükü:
30.05%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
20 dakika
Düzelme faktörü:
5.99
Alış işlemleri:
74 (53.24%)
Satış işlemleri:
65 (46.76%)
Kâr faktörü:
1.60
Beklenen getiri:
35.84 HKD
Ortalama kâr:
130.81 HKD
Ortalama zarar:
-225.97 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-818.08 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-818.08 HKD (3)
Aylık büyüme:
42.69%
Yıllık tahmin:
517.99%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 HKD
Maksimum:
831.00 HKD (14.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.61% (687.91 HKD)
Varlığa göre:
80.45% (2 833.51 HKD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|139
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|642
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|9.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +245.33 HKD
En kötü işlem: -409 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +2 987.34 HKD
Maksimum ardışık zarar: -818.08 HKD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
206%
0
0
USD
USD
7.4K
HKD
HKD
16
100%
139
73%
2%
1.59
35.84
HKD
HKD
80%
1:500