Gar Hoe Gary Au

Break9 Gold

Gar Hoe Gary Au
0 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
0 / 0 USD
30 USD
büyüme başlangıcı: 2025 206%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
139
Kârla kapanan işlemler:
102 (73.38%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (26.62%)
En iyi işlem:
245.33 HKD
En kötü işlem:
-409.47 HKD
Brüt kâr:
13 342.28 HKD (28 659 pips)
Brüt zarar:
-8 360.78 HKD (18 856 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (2 987.34 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
2 987.34 HKD (18)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
2.28%
Maks. mevduat yükü:
30.05%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
20 dakika
Düzelme faktörü:
5.99
Alış işlemleri:
74 (53.24%)
Satış işlemleri:
65 (46.76%)
Kâr faktörü:
1.60
Beklenen getiri:
35.84 HKD
Ortalama kâr:
130.81 HKD
Ortalama zarar:
-225.97 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-818.08 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-818.08 HKD (3)
Aylık büyüme:
42.69%
Yıllık tahmin:
517.99%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 HKD
Maksimum:
831.00 HKD (14.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.61% (687.91 HKD)
Varlığa göre:
80.45% (2 833.51 HKD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 139
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 642
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 9.8K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +245.33 HKD
En kötü işlem: -409 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +2 987.34 HKD
Maksimum ardışık zarar: -818.08 HKD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.09.24 15:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 11:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 00:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.12 01:31
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.07 02:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.03 12:45
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.03 12:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.03 12:45
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.26 14:18
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.26 14:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 08:06
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.26 08:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 01:51
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.26 01:51
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.26 01:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 01:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.24 01:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 00:08
High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.19 07:10
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Break9 Gold
Ayda 30 USD
206%
0
0
USD
7.4K
HKD
16
100%
139
73%
2%
1.59
35.84
HKD
80%
1:500
Kopyala

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

