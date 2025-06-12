SinyallerBölümler
Maicon Lazier Reichel

K4 Price ACtion II

Maicon Lazier Reichel
0 inceleme
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -13%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
162
Kârla kapanan işlemler:
111 (68.51%)
Zararla kapanan işlemler:
51 (31.48%)
En iyi işlem:
165.16 USD
En kötü işlem:
-209.92 USD
Brüt kâr:
3 752.19 USD (640 791 pips)
Brüt zarar:
-3 768.06 USD (596 113 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (437.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
437.23 USD (12)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
66.09%
Maks. mevduat yükü:
83.69%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.01
Alış işlemleri:
83 (51.23%)
Satış işlemleri:
79 (48.77%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
-0.10 USD
Ortalama kâr:
33.80 USD
Ortalama zarar:
-73.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-67.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-515.86 USD (3)
Aylık büyüme:
24.56%
Yıllık tahmin:
298.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
368.65 USD
Maksimum:
1 136.60 USD (63.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
73.64% (1 136.60 USD)
Varlığa göre:
35.97% (419.89 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 127
AUDCADm 35
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm -429
AUDCADm 414
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 32K
AUDCADm 14K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +165.16 USD
En kötü işlem: -210 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +437.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -67.31 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.01 14:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 12:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 12:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.09 22:27
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.09 15:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.09 03:42
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.03% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 23:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.02 13:53
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.39% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.27 03:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 19:47
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 13:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
