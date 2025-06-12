SinyallerBölümler
Nguyen Duy Cuong

Fx multi pair

Nguyen Duy Cuong
0 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 137%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
521
Kârla kapanan işlemler:
367 (70.44%)
Zararla kapanan işlemler:
154 (29.56%)
En iyi işlem:
79.61 USD
En kötü işlem:
-82.56 USD
Brüt kâr:
1 394.20 USD (116 130 pips)
Brüt zarar:
-702.26 USD (62 474 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (29.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
175.57 USD (15)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
78.94%
Maks. mevduat yükü:
101.03%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
81
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
4.15
Alış işlemleri:
201 (38.58%)
Satış işlemleri:
320 (61.42%)
Kâr faktörü:
1.99
Beklenen getiri:
1.33 USD
Ortalama kâr:
3.80 USD
Ortalama zarar:
-4.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-35.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-142.08 USD (3)
Aylık büyüme:
6.69%
Yıllık tahmin:
81.21%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.33 USD
Maksimum:
166.59 USD (13.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.99% (166.59 USD)
Varlığa göre:
66.58% (802.76 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURGBP 39
AUDNZD 35
USDJPY 29
GBPNZD 28
CADCHF 27
EURAUD 26
CHFJPY 25
EURCAD 24
EURNZD 23
GBPCAD 23
AUDCAD 22
EURUSD 22
GBPAUD 21
GBPJPY 18
GBPUSD 17
CADJPY 16
NZDCAD 16
GBPCHF 15
EURCHF 15
AUDUSD 14
USDCAD 14
NZDUSD 13
EURJPY 12
AUDCHF 12
NZDJPY 10
NZDCHF 3
USDCHF 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURGBP 161
AUDNZD -163
USDJPY 68
GBPNZD 28
CADCHF 19
EURAUD 52
CHFJPY 36
EURCAD 49
EURNZD 29
GBPCAD 30
AUDCAD 10
EURUSD 64
GBPAUD 41
GBPJPY 33
GBPUSD 48
CADJPY 17
NZDCAD 22
GBPCHF 32
EURCHF 10
AUDUSD 10
USDCAD 19
NZDUSD 14
EURJPY 15
AUDCHF 17
NZDJPY 14
NZDCHF 10
USDCHF 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURGBP 342
AUDNZD -190
USDJPY 6.6K
GBPNZD 1.1K
CADCHF 1.6K
EURAUD 5.3K
CHFJPY 3.3K
EURCAD 6.8K
EURNZD -6.4K
GBPCAD -834
AUDCAD 114
EURUSD 5.9K
GBPAUD 2.8K
GBPJPY 4.9K
GBPUSD 3.9K
CADJPY 2.7K
NZDCAD 3.1K
GBPCHF 1.6K
EURCHF 834
AUDUSD 1K
USDCAD 2.7K
NZDUSD 1.4K
EURJPY 1.1K
AUDCHF 1.4K
NZDJPY 1.5K
NZDCHF 848
USDCHF 434
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +79.61 USD
En kötü işlem: -83 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +29.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -35.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live01
0.00 × 2
Axi-US12-Live
0.00 × 2
Exness-Real20
0.00 × 17
Exness-Real26
0.00 × 4
VantageInternational-Live 4
0.00 × 31
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 56
Pepperstone-Demo02
0.00 × 9
ICMarkets-Live3
0.00 × 11
ICMarkets-Live16
0.00 × 13
Activtrades-2
0.00 × 2
EuromarketFX-Live
0.00 × 18
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 5
ICMarkets-Live09
0.00 × 8
BenchMark-Real
0.00 × 6
ICMarkets-Live07
0.00 × 8
OANDA-v20 Live
0.00 × 11
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
AAFX-Real
0.00 × 4
BCS-Real
0.00 × 9
AM-Live2
0.00 × 15
ICMarkets-Live05
0.00 × 18
545 daha fazla...
Trade all pairs of forex, No Xauusd.
Your balance should be 1000 usd. 
Contact me if you need to advise to copy.
İnceleme yok
2025.10.01 22:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 21:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 14:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 12:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 10:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 08:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 14:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 02:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 09:38
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 06:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.20 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 14:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 09:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 08:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 17:06
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 20:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 14:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 12:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Fx multi pair
Ayda 30 USD
137%
0
0
USD
1.9K
USD
16
97%
521
70%
79%
1.98
1.33
USD
67%
1:200
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.