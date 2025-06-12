SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Him F T M O 12 06 2025
Ting Him Wong

Him F T M O 12 06 2025

Ting Him Wong
0 inceleme
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 500 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -5%
FTMO-Server3
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
159
Kârla kapanan işlemler:
109 (68.55%)
Zararla kapanan işlemler:
50 (31.45%)
En iyi işlem:
62.68 USD
En kötü işlem:
-218.84 USD
Brüt kâr:
959.49 USD (16 908 pips)
Brüt zarar:
-1 465.70 USD (16 244 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (300.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
300.01 USD (31)
Sharpe oranı:
-0.10
Alım-satım etkinliği:
43.17%
Maks. mevduat yükü:
92.92%
En son işlem:
33 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.54
Alış işlemleri:
91 (57.23%)
Satış işlemleri:
68 (42.77%)
Kâr faktörü:
0.65
Beklenen getiri:
-3.18 USD
Ortalama kâr:
8.80 USD
Ortalama zarar:
-29.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-465.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-465.12 USD (9)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
1.77%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
649.55 USD
Maksimum:
945.99 USD (9.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.19% (946.64 USD)
Varlığa göre:
4.32% (444.71 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 47
AUDCAD 16
XAUUSD 16
EURGBP 12
GBPCAD 8
EURCHF 8
CADCHF 6
NZDUSD 6
EURNZD 5
USDCAD 5
EURAUD 5
GBPUSD 4
GBPAUD 4
AUDUSD 4
NZDCAD 4
USDCHF 3
AUDCHF 2
GBPCHF 2
EURCAD 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 64
AUDCAD 11
XAUUSD -482
EURGBP -20
GBPCAD -41
EURCHF 21
CADCHF -56
NZDUSD -2
EURNZD 31
USDCAD -6
EURAUD -4
GBPUSD -79
GBPAUD 70
AUDUSD -9
NZDCAD 18
USDCHF 19
AUDCHF 7
GBPCHF -65
EURCAD 16
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -582
AUDCAD 387
XAUUSD -959
EURGBP -611
GBPCAD -597
EURCHF 642
CADCHF -788
NZDUSD -39
EURNZD 1.2K
USDCAD -25
EURAUD -215
GBPUSD -1.7K
GBPAUD 2.3K
AUDUSD -157
NZDCAD 869
USDCHF 455
AUDCHF 101
GBPCHF -408
EURCAD 775
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +62.68 USD
En kötü işlem: -219 USD
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +300.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -465.12 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.28 10:25
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 16:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged on the signal account
2025.09.01 16:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 16:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.05 12:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 12:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 18:33
No swaps are charged
2025.07.28 18:33
No swaps are charged
2025.07.28 18:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 10:20
No swaps are charged on the signal account
2025.07.22 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Him F T M O 12 06 2025
Ayda 500 USD
-5%
0
0
USD
9.5K
USD
11
92%
159
68%
43%
0.65
-3.18
USD
9%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.