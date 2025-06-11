SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / DRAGON V5
Mochamad Zamroni

DRAGON V5

Mochamad Zamroni
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 23%
Exness-Real4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 803
Kârla kapanan işlemler:
1 152 (63.89%)
Zararla kapanan işlemler:
651 (36.11%)
En iyi işlem:
107.98 USD
En kötü işlem:
-104.48 USD
Brüt kâr:
5 987.40 USD (6 073 504 pips)
Brüt zarar:
-5 840.68 USD (6 818 720 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (50.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
122.21 USD (2)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
81.10%
Maks. mevduat yükü:
66.68%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
48
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.39
Alış işlemleri:
1 051 (58.29%)
Satış işlemleri:
752 (41.71%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.08 USD
Ortalama kâr:
5.20 USD
Ortalama zarar:
-8.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-205.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-205.59 USD (12)
Aylık büyüme:
20.82%
Yıllık tahmin:
252.62%
Algo alım-satım:
5%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
376.74 USD (37.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.17% (376.74 USD)
Varlığa göre:
61.67% (469.62 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 543
EURUSD 370
GBPUSD 370
BTCUSD 311
GBPJPY 53
USDJPY 47
EURJPY 36
GBPAUD 21
AUDUSD 17
EURGBP 12
EURAUD 7
NZDUSD 4
AUDJPY 3
GBPNZD 3
BTCJPY 3
NZDJPY 2
EURCHF 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 84
EURUSD 188
GBPUSD -115
BTCUSD -92
GBPJPY -44
USDJPY 42
EURJPY 26
GBPAUD 31
AUDUSD 46
EURGBP 8
EURAUD 2
NZDUSD -32
AUDJPY 6
GBPNZD -6
BTCJPY 3
NZDJPY 2
EURCHF -2
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -55K
EURUSD -496
GBPUSD -7.1K
BTCUSD -728K
GBPJPY -4.4K
USDJPY 2.5K
EURJPY 3.7K
GBPAUD 3.3K
AUDUSD 838
EURGBP 447
EURAUD -205
NZDUSD -454
AUDJPY 190
GBPNZD -580
BTCJPY 40K
NZDJPY 87
EURCHF -58
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +107.98 USD
En kötü işlem: -104 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +50.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -205.59 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

IKOfx-Main
0.00 × 4
GAINSY-Real
0.00 × 2
ADSS-Live
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 1
IronFX-Real13
0.00 × 1
MFXBroker-Cent
0.00 × 3
XM.COM-Real 14
0.00 × 1
SuperForex-Real
0.00 × 8
ForexInn-Real
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 3
Pepperstone-Edge09
0.00 × 1
ICMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 8
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 2
ForexTrend-Trade7
0.00 × 2
FXOpenUK-ECN Live Server
0.14 × 22
LatAmFX-Live Server
0.17 × 29
DivenFX-Main
0.19 × 21
ICMarkets-Live2
0.22 × 27
MTrading-Live
0.23 × 26
MMCIS-Demo
0.27 × 11
Exness-Real4
0.34 × 91088
Exness-Real
0.40 × 37228
ForexTimeFXTM-ECN
0.40 × 62
RubixFX-Live
0.42 × 36
133 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.26 00:14
No swaps are charged on the signal account
2025.09.08 09:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 03:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 18:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 17:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 16:03
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 15:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 13:53
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 11:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.12% of days out of 89 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 08:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 05:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.14% of days out of 88 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 11:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 22:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.16% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 10:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 16:37
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.11% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 13:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.06 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 13:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 05:35
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.55% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.02 11:37
Share of days for 80% of growth is too low
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.