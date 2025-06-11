- Büyüme
İşlemler:
1 803
Kârla kapanan işlemler:
1 152 (63.89%)
Zararla kapanan işlemler:
651 (36.11%)
En iyi işlem:
107.98 USD
En kötü işlem:
-104.48 USD
Brüt kâr:
5 987.40 USD (6 073 504 pips)
Brüt zarar:
-5 840.68 USD (6 818 720 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (50.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
122.21 USD (2)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
81.10%
Maks. mevduat yükü:
66.68%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
48
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.39
Alış işlemleri:
1 051 (58.29%)
Satış işlemleri:
752 (41.71%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.08 USD
Ortalama kâr:
5.20 USD
Ortalama zarar:
-8.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-205.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-205.59 USD (12)
Aylık büyüme:
20.82%
Yıllık tahmin:
252.62%
Algo alım-satım:
5%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
376.74 USD (37.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.17% (376.74 USD)
Varlığa göre:
61.67% (469.62 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|543
|EURUSD
|370
|GBPUSD
|370
|BTCUSD
|311
|GBPJPY
|53
|USDJPY
|47
|EURJPY
|36
|GBPAUD
|21
|AUDUSD
|17
|EURGBP
|12
|EURAUD
|7
|NZDUSD
|4
|AUDJPY
|3
|GBPNZD
|3
|BTCJPY
|3
|NZDJPY
|2
|EURCHF
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|84
|EURUSD
|188
|GBPUSD
|-115
|BTCUSD
|-92
|GBPJPY
|-44
|USDJPY
|42
|EURJPY
|26
|GBPAUD
|31
|AUDUSD
|46
|EURGBP
|8
|EURAUD
|2
|NZDUSD
|-32
|AUDJPY
|6
|GBPNZD
|-6
|BTCJPY
|3
|NZDJPY
|2
|EURCHF
|-2
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-55K
|EURUSD
|-496
|GBPUSD
|-7.1K
|BTCUSD
|-728K
|GBPJPY
|-4.4K
|USDJPY
|2.5K
|EURJPY
|3.7K
|GBPAUD
|3.3K
|AUDUSD
|838
|EURGBP
|447
|EURAUD
|-205
|NZDUSD
|-454
|AUDJPY
|190
|GBPNZD
|-580
|BTCJPY
|40K
|NZDJPY
|87
|EURCHF
|-58
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +107.98 USD
En kötü işlem: -104 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +50.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -205.59 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
IKOfx-Main
|0.00 × 4
|
GAINSY-Real
|0.00 × 2
|
ADSS-Live
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 1
|
IronFX-Real13
|0.00 × 1
|
MFXBroker-Cent
|0.00 × 3
|
XM.COM-Real 14
|0.00 × 1
|
SuperForex-Real
|0.00 × 8
|
ForexInn-Real
|0.00 × 1
|
TitanFX-01
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 8
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 2
|
ForexTrend-Trade7
|0.00 × 2
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.14 × 22
|
LatAmFX-Live Server
|0.17 × 29
|
DivenFX-Main
|0.19 × 21
|
ICMarkets-Live2
|0.22 × 27
|
MTrading-Live
|0.23 × 26
|
MMCIS-Demo
|0.27 × 11
|
Exness-Real4
|0.34 × 91088
|
Exness-Real
|0.40 × 37228
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.40 × 62
|
RubixFX-Live
|0.42 × 36
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
23%
0
0
USD
USD
552
USD
USD
17
5%
1 803
63%
81%
1.02
0.08
USD
USD
62%
1:500